De la Espriella anuncia despliegue militar tras ataque en peaje de Villa Rica: "No nos intimidarán"

En la tarde del domingo 8 de noviembre de 2026 se registró un ataque con explosivos en el peaje de Villa Rica, ubicado sobre la vía Panamericana, corredor que conecta a Cali con Popayán. De acuerdo con información preliminar, para este ataque se utilizaron drones que lanzaron explosivos contra la estructura del peaje y la unidad militar que se encarga de la seguridad en el sector. Las autoridades, hasta el momento, reportaron una persona lesionada. Sobre el caso, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X.

La Tercera División del Ejército Nacional señaló que "integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, estarían detrás de este hecho, que podría corresponder a una retaliación por las fuertes operaciones militares adelantadas en los últimos días contra esta estructura. Una persona civil resultó herida levemente; no se reportan afectaciones al personal militar". Tras el ataque, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la vía Panamericana.



Presidente Abelardo de la Espriella habló sobre atentado contra peaje de Villa Rica

Mediante un mensaje en su cuenta en X, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque y lanzó una dura advertencia: "¡NO NOS VAN A INTIMIDAR! ¡A LOS VIOLENTOS LOS VAMOS A ENFRENTAR CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO! Condeno con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca".

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Agregó: "Estos criminales pretenden sembrar el miedo, paralizar nuestras vías y someter a los colombianos mediante la violencia. ¡SE EQUIVOCAN! En la era del Tigre, el Estado no se arrodilla ante los criminales. He ordenado el despliegue inmediato de nuestra Fuerza Pública para asegurar la zona, proteger a la población y dar con el paradero de los responsables". El jefe de Estado cerró diciendo que "a las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡TIENEN LOS DÍAS CONTADOS! NO HABRÁ ESCONDITE NI RINCÓN DE COLOMBIA DONDE PUEDAN ACTUAR CON IMPUNIDAD. ¡EL CAUCA NO SERÁ TERRITORIO DE LOS VIOLENTOS!".



¡NO NOS VAN A INTIMIDAR! ¡A LOS VIOLENTOS LOS VAMOS A ENFRENTAR CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO!



Condeno con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Villarrica, en el norte del Cauca.



Estos criminales… pic.twitter.com/IAQSzXT5L2 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

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Ataque con explosivos en peaje Mondomo en la vía Popayán-Santander de Quilichao, Cauca

En atentado contra el peaje de Villa Rica ocurre apenas unas horas después del ataque en el peaje Mondomo, ubicado en la vía Popayán- Santander de Quilichado, departamento del Cauca. Los responsables también utilizaron drones para lanzar explosivos contra la estructura. Por fortuna, no se reportaron trabajadores, ni usuarios de la vía ni habitantes del sector lesionados. En el comunicado, Nuevo Cauca S.A.S. resaltó el apoyo brindado por el Ejército Nacional durante la atención de la emergencia. La concesión también indicó que pidió reforzar las medidas de seguridad en la zona y mantener de forma permanente la presencia de la Fuerza Pública en las estaciones de peaje.

ÁNGELA URREA PARRA

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