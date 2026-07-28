Wadith Manzur, vinculado al caso de la UNGRD, pide posesionarse virtualmente: ¿qué dice el Congreso?

Wadith Manzur, senador electo, continúa insistiendo en posesionarse ante el Congreso de la República, a pesar de estar preso por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD. Este 28 de julio se conoció, por voz del presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, que el exrepresentante a la Cámara envió una nueva solicitud a la cámara alta relacionada con la posesión de su cargo.

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Manzur fue capturado en marzo de este año, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura del entonces representante y de Karen Manrique. Ambos se entregaron ante las autoridades el 12 de ese mes.

En vísperas del 20 de julio, día de la posesión del Congreso en pleno, se conoció que Manzur le pidió a la Corte Suprema de Justicia que fuera trasladado para asistir a la ceremonia, a pesar de estar cobijado por una medida de aseguramiento. La defensa del detenido aseguró que resultaba “preocupante” que la medida tuviera el potencial de “impedir el ejercicio de sus derechos políticos y de afectar la voluntad democrática”. Además, anticipó que iniciaría actuaciones internacionales.



La solicitud que hizo Wadith Manzur al Congreso: ¿qué responden?

Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, reveló ante los medios de comunicación que Manzur solicitó a la corporación que el acto de su posesión se realizara en el lugar de reclusión. Henríquez explicó que el secretario del Senado está revisando, junto con un equipo jurídico, el derecho de petición para determinar si es posible que un funcionario del Congreso se traslade hasta la Escuela de Carabineros de la Policía, donde Manzur permanece detenido.



“No es fácil”, admitió Henríquez. La otra alternativa que planteó el congresista es que la posesión se lleve a cabo de manera virtual.

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¿A quién le corresponde decidir si Wadith Manzur se posesiona como senador?

Una vez el congresista monteriano fue capturado, quedó una pregunta en el aire: ¿qué pasaría con la curul de Manzur? Y es que el candidato quedó reelegido para el periodo 2026-2030, a pesar de estar vinculado al proceso. De hecho, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en estas elecciones. El congresista obtuvo más de 134.000 votos, según los resultados del preconteo realizado el pasado 8 de marzo.

Ante esa duda, la Corte Suprema de Justicia señaló que la decisión quedaría en manos del Congreso de la República. La declaración surgió después de que el alto tribunal recibiera una petición ciudadana en la que se sostenía que Wadith Manzur tiene el derecho legal de posesionarse, bajo el argumento de que todavía no existe una sentencia condenatoria en su contra.

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A Karen Manrique, por su parte, también se le negó el traslado para la posesión después de que enviara la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, al considerar que no se cumpliría el objeto de la medida de aseguramiento, pues la procesada representa un peligro para la sociedad. Adicionalmente, la Corte señaló que no están dados los requisitos que establece la norma para autorizar la salida de un centro de reclusión en el caso de la otrora representante de Arauca, quien también fue reelecta para este nuevo periodo.

María Paula Rodríguez Rozo

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