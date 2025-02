Las 5 cosas que debe hacer para tener un envejecimiento saludable, según expertos

La vejez es un tema del que muchas personas prefieren no hablar pues se percibe como un futuro lejano, algo ajeno, cuando en realidad es un proceso inevitable que nos alcanzará a todos. La clave está en cómo llegaremos a esa etapa y qué estamos haciendo hoy para garantizar un envejecimiento saludable y pleno.

En Colombia, según cifras recientes, aproximadamente 7,5 millones de personas tienen más de 60 años, lo que representa cerca del 15% de la población total. Este grupo etario sigue creciendo a un ritmo mayor que el de las generaciones más jóvenes. De hecho, las proyecciones indican que para el año 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años. Este fenómeno transforma la estructura demográfica y plantea retos en materia de salud y economía.

El país enfrenta una transformación en su pirámide poblacional, pues desde hace al menos una década, "Colombia ya tiene más personas mayores de 60 años que menores de cinco años, y dentro de poco por cada dos personas mayores de 60 años, una menor de 15 años. Esta transformación de pirámide poblacional nos hace cambiar las dinámicas sociales, culturales, económicas y hacia allá es donde tenemos que mirar, hacia la 'economía plateada'", le explicó el geriatra Robinson Cuadros a Noticias Caracol en vivo .

Expertos destacan que este crecimiento del grupo de adultos mayores trae consigo la necesidad de una "economía plateada", es decir, una estructura económica enfocada en atender y aprovechar el potencial de esta población, promoviendo su integración en la sociedad de manera activa y productiva.



Envejecer no es sinónimo de enfermedad

Uno de los mitos más persistentes sobre la vejez es que equivale a enfermedad o discapacidad. Sin embargo, los especialistas insisten en que envejecer de manera saludable es posible si se adoptan hábitos adecuados desde temprana edad. La clave está en la prevención y en la conciencia de que el autocuidado debe ser una prioridad diaria.

"La vejez no es discapacidad y por eso al pensar en mi vejez, lo hago hoy. No pienso en eso cuando esté en la fila de un banco y me saquen para una fila prioritaria, es hoy que debo mirar como está mi salud mental, mi salud emocional, salud auditiva, como estoy balanceando mis responsabilidades laborales o de vida, esto con mi autocuidado y mi salud mental", agregó el experto.



La preparación para la vejez comienza desde la juventud

El envejecimiento activo no se logra de la noche a la mañana. Requiere de decisiones conscientes que, con el tiempo, impactarán la calidad de vida. Pequeñas acciones diarias pueden marcar la diferencia en el largo plazo. Los expertos recomiendan lo siguiente:



Ejercicio físico: Realizar actividad física regularmente, al menos 30 minutos al día, ayuda a mantener la movilidad, fortalecer músculos y prevenir enfermedades cardiovasculares. Buena alimentación: Consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, contribuye a la prevención de enfermedades crónicas. Cuidado de la salud mental: Leer, aprender nuevas habilidades, socializar y mantener una actitud positiva favorecen la longevidad saludable. Descanso adecuado: Dormir entre 7 y 8 horas diarias es fundamental para el bienestar general. Mantener redes de apoyo: La interacción social y la pertenencia a una comunidad son factores clave en la salud emocional.

En la actualidad, la expectativa de vida es mayor que la de generaciones pasadas. En promedio, las personas viven diez años más que sus padres, lo que significa que muchos jóvenes de hoy podrían llegar a los 100 años o más. La pregunta clave es: ¿en qué condiciones quieren llegar a esa edad?

La edad no es solo un número en la cédula. Existe lo que algunos llaman la "edad subjetiva", que se refiere a cómo nos sentimos y percibimos nuestra propia vitalidad. Este concepto está directamente relacionado con la salud física, mental y emocional. Quienes se mantienen activos, con una mentalidad positiva y un propósito de vida, tienden a sentirse más jóvenes y a disfrutar de una mejor calidad de vida.

Por otro lado, la resiliencia juega un papel importante. Adaptarse a los cambios, enfrentar los retos con una actitud positiva y buscar soluciones a las dificultades son elementos que fortalecen el bienestar en la vejez. La invitación es clara: empiece a pensar y dar pequeños pasos para que esa etapa de la vida se viva realmente en plenitud y salud.