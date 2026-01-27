Minsalud dice que no se arrepiente de haber dicho “los ricos también lloran” y se defiende

En días pasados, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, levantó ampolla tras decir que “los ricos también lloran”, al cuestionar al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, quien lloró al relatar las dificultades económicas que atraviesa el centro médico y que han impedido pagarle los salarios a su personal.

Ahora, en una entrevista que ofreció a Recap Blu, de Blu Radio, al ser preguntado si se arrepentía por esa frase fue contundente: “No, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón. Es que hay que saber quién es el que está llorando”.



“Lágrimas de cocodrilo”

El ministro de Salud defendió su frase de "los ricos también lloran", asegurando que “desafortunadamente lo que no se puede engañar es a la gente. Y hay mucha gente que llora para engañar. Usted no puede engañar a la gente llorando cuando usted ha manejado mal un hospital, cuando se lo ha entregado a la politiquería y cuando se lo han robado en varias ocasiones y la mayoría de los hospitales los han entregado en muchas partes del país, se los han entregado a la voracidad de políticos y de gente corrupta e ineficiente e incapaz”.

Según el alto funcionario, “aquí no pueden venir a llorar ciertas personas privilegiadas, que pertenecen a los estratos altos de este país, y entonces vienen con lágrimas a echarle la culpa al Gobierno nacional cuando lo que han hecho es, desafortunadamente, administrar mal los hospitales y cuando, por ejemplo, se le iban a dar 2.000 millones de pesos para cubrir parte de la deuda, que no es grande como sí puede ser grande en otras partes, el señor dijo que no, porque resulta que no ha sido capaz de levantar los embargos que tiene desde hace mucho tiempo ese hospital”.



El ministro afirmó que “en Itagüí hay dos hospitales y los pacientes están yendo al hospital de Itagüí que sí está funcionando bien, está siendo bien administrado. Entonces, aquí lo que no pueden venir es con lágrimas de cocodrilo, a venir a presentar una situación, echarle la culpa a los demás, cuando resulta que uno tiene que cumplir con su deber, administrar bien, quitar la politiquería, quitar la corrupción y verdaderamente hacer lo que tiene que hacer en un hospital, que es verdaderamente atender adecuadamente a su gente y no dedicarse a hacer política barata, a hacer corrupción y al mismo tiempo acabar como ha acabado ese hospital en varias ocasiones”.



Ya había expresado lo mismo cuando soltó la polémica frase en la entrevista de Caracol Radio: "Uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración. Ese hospital ha sido presa de la politiquería".

Y añadió que “todo el mundo sabe que el hospital San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente", asegurando que el gerente Arroyave "tiene un familiar político, diputado".



Reforma a la salud

Por otro lado, el ministro dijo que el Gobierno va a apelar el hundimiento del proyecto y “el Senado en pleno tendrá que determinar si acepta la apelación o no. Y sobre la base de aceptar la apelación, pues se iría a otra comisión y esperamos que esta comisión sea mucho más receptiva que la de la comisión sexta”.

Sobre la posibilidad de liquidar las EPS, aseguró que “hoy, con excepción de dos pequeñas EPS que representan cerca de 300.000 personas afiliadas a esas dos pequeñas EPS, ninguna otra EPS cumple con los requerimientos para poder continuar como EPS. Inclusive, no deberían de estar recibiendo recursos porque solamente si cumplen requerimientos deberían de recibir toda esa cantidad de billones de pesos que reciben al año y que están recibiendo permanentemente. Nosotros estamos hablando de cerca de más de 8 billones de pesos mensuales que reciben las EPS para atender la salud”. (Lea también: British Medical Journal dice que deterioro en el sistema de salud tiene que ver con la política)

“¿Qué pasa si se liquidan? Por eso hemos estado esperando a que se apruebe el proyecto de ley, porque el proyecto de ley contempla cómo se pueden recuperar y financiar nuevamente las EPS para que paguen todas las deudas que tienen en este momento. Por eso no se han liquidado”, agregó.

