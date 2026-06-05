Antonella Petro a James Rodríguez y el país: “A nuestra selección hay que apoyarla con unidad”

Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, hizo un video en el que le dio un mensaje a James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, después que ella y otros miembros del Estado despidieran al equipo de fútbol antes que abordaran su vuelo a Estados Unidos.

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Y es que durante la ceremonia, ocurrida este jueves 4 de junio, surgió una polémica en el momento cuando los jugadores de la Tricolor pasaron en fila para saludar al mandatario y su hija.

En una transmisión oficial quedó grabado cuando pasó el mediocampista de la Selección a saludar. Antonella le estrechó la mano y le pidió tomarse una foto con él. Sin embargo, Rodríguez siguió su camino para saludar al presidente sin decirle nada a la joven de 17 años. Después de conocerse este momento, los usuarios en redes sociales empezaron a expresar sus opiniones sobre este hecho.



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Antonella publicó un video en sus redes sociales en el que mostró su admiración por James Rodríguez y pidió unidad el país de cara al Mundial de Gútbol 2026. “Me presento: soy Antonella, tengo 17 años y soy la fan número 1 de la Selección Colombia”, dijo la adolescente mientras vestía una camiseta del equipo.

En el mensaje, habló sobre su pasión por el fútbol, que es aficionada a Millonarios y al Barcelona. “Este deporte es mi vida (...) me encanta ir al estadio”. “El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial del 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea, nunca lo olvidaré”, recordó.



Con la polémica salió a la luz un video que fue grabado cuando Antonella era mucho más pequeña. Allí se le ve con James dentro de un estadio, mientras que le firma una camiseta y ella le entrega un dibujo como obsequio. “Justamente uno de los días más felices para mí fue este. Aunque no fuera tremendo dibujo, tengo que admitir que lo hice con mucho amor”, dijo en referencia a este momento.

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“Te escribía cartas todos los días y bailabas Ras Tas Tas como tú. Y, James, tenemos algo en común, soy zurda como tú. Por eso quería la foto”, dijo a su ídolo.

Antonella relató lo significativo que fue para ella verlo tan cerca cuando estaba en la ceremonia: “Los ojos se me iluminaron. Eres mi héroe, mi referente, porque he empezado a jugar fútbol y cuando me diste la mano -por dentro, aunque no pareciera por fuera- sí colapsé un poco. ¿Cómo voy a estar triste viendo la Selección, mi felicidad era máxima”, aclaró.

En el video incluso mostró una camiseta que la Federación Colombian de Fútbol le obsequió a ella y al presidente con todas las firmas de los jugadores. En ese momento, también envió un mensaje al general, ya no solo dirigido a James, sino a todos los colombianos: “A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”.

“Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente. Vamos a darle siempre el mejor ánimo, la mejor actitud y todo el apoyo positivo en redes. Cuando vuelvan del Mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos”, manifestó la joven desde una cancha, pero también expresó un deseo y agradecimiento para concluir. “Ojalá allí me pueda tomar la foto. Y muchas gracias por jugársela por Colombia”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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