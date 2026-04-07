¿Su wifi tiene la velocidad que paga? Así puede medirla si tiene Claro, ETB o Movistar

Saber si el internet cumple con la velocidad por la que se paga no es un tema técnico reservado para especialistas. Es una verificación que cualquier persona puede hacer desde la casa con un computador o un celular y unos minutos de atención. En Colombia, los mismos operadores explican cómo medir la conexión y cómo leer los resultados para compararlos con el plan contratado. Claro, Movistar y ETB coinciden en que la única forma de saber qué tan rápido es el servicio es midiendo la velocidad real en el momento de uso.



Test de velocidad para poner a prueba la calidad de su internet

Cada operador cuenta con su propia herramienta para medir la velocidad. En Claro, se puede usar el “Speedtest” disponible en su portal o app. Puede ingresar aquí para utilizarlo. El procedimiento consiste en conectarse desde el celular, tablet o computador, elegir el servidor que corresponda a Claro y obtener datos de descarga y subida, así como latencia.

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Movistar también ofrece un test en línea recomendado para conexiones fijas y móviles. La recomendación de Movistar es cerrar otras ventanas y conectar el dispositivo con cable Ethernet. Eso permite medir de manera más precisa las velocidades de descarga y de subida. ETB tiene su propio medidor, que opera a través de la web o de la app de Speedtest de Ookla para planes a partir de 100 megas. En este caso, también se sugiere conexión directa por cable Ethernet y múltiples pruebas en diferentes horarios.



¿Cómo mejorar su conexión a internet?

A través de su sitio web oficial, la empresa Claro dio algunas recomendaciones para mejorar la conexión a internet en su casa:



Ubicación del módem

Instalar el módem en una zona central de la vivienda.

Ubicar el equipo en un punto elevado.

Mantener el módem a la vista y sin encierros dentro de muebles o cajones.

Evitar esquinas o espacios cerrados que limiten la propagación de la señal.

Forma de conexión de los dispositivos

Conectar por cable de red los equipos que se usen con mayor frecuencia.

Priorizar la conexión por cable para computadores, televisores y consolas.

Usar wifi solo cuando no sea posible el cableado.

Reducir la cantidad de dispositivos conectados de forma inalámbrica al mismo tiempo.

Entorno físico del módem

Mantener el módem alejado de objetos metálicos.

Evitar cercanía con espejos y ventanas.

No ubicar el equipo cerca de recipientes con agua.

Mantener distancia con hornos microondas y otros electrodomésticos.

Distancia frente a otros dispositivos electrónicos

Ubicar el módem a mínimo tres metros de teléfonos inalámbricos.

Separar el módem de parlantes u otros equipos que emitan radiofrecuencia.

Evitar la cercanía con dispositivos eléctricos que puedan generar interferencias.

Cuidado del cableado

No enrollar los cables del módem.

Evitar doblar los cables de forma excesiva.

No aplastar los cables con muebles u objetos pesados.

Revisar que los cables estén en buen estado y sin cortes.

Protección de la red física

Evitar que las mascotas tengan acceso al módem.

Mantener los cables fuera del alcance de animales.

Revisar periódicamente que no haya daños visibles en la instalación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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