Call of Duty: Black Ops 6 anuncia beta abierta multijugador

Los aficionados a la saga Call of Duty tienen marcadas en rojo las fechas de agosto y septiembre de 2024, pues serán testigos de la anticipada beta abierta de Black Ops 6, un título que promete redefinir la experiencia en juegos de disparos. Este evento se sitúa como el siguiente gran hito tras el evento Call of Duty: Next, programado para el 28 de agosto, donde se desvelarán las últimas novedades y características del juego.

El evento Call of Duty: Next será el escenario donde los desarrolladores de Treyarch y Raven, junto con otros influyentes de la industria, presentarán oficialmente Black Ops 6. Este encuentro será retransmitido en vivo a través de las plataformas de Twitch y YouTube de Call of Duty, permitiendo a los fans participar virtualmente en la revelación del modo Multijugador, el apocalíptico escenario de Zombis y las novedades del siempre popular Call of Duty: Warzone.

Dos días después de este gran evento, el 30 de agosto, dará comienzo la fase beta abierta del juego, ofreciendo a los jugadores un primer contacto con el esperado modo Multijugador. Durante este periodo, los participantes podrán explorar una serie de mapas recién diseñados y sumergirse en el omnimodo, una de las innovaciones más destacadas de la edición. Los jugadores también tendrán la oportunidad de personalizar sus equipamientos, accediendo a un arsenal de armas, equipamiento y ventajas que prometen intensificar la acción en el campo de batalla.

Te puede interesar:

Publicidad

Para aquellos que opten por una inmersión total, la Edición Bóveda ofrece la posibilidad de jugar con personajes del paquete de operadores Cazadores Vs. Presas desde el inicio de la beta. Este paquete incluye a figuras icónicas como Park, Adler, Brutus y Klaus, además de permitir la prueba de cinco armas excepcionales de la colección de armas Obra Maestra.

La beta de Black Ops 6 estará estructurada en dos fines de semana Imagen: cortesía Activision

La beta de Black Ops 6 estará estructurada en dos fines de semana. El primer fin de semana, exclusivo para aquellos que hayan reservado el juego o sean suscriptores de Game Pass, comenzará el 30 de agosto. Este acceso anticipado permite a los jugadores una primera probada del juego antes del lanzamiento oficial. El segundo fin de semana, que comienza el 6 de septiembre, estará abierto a todos los jugadores en todas las plataformas, democratizando el acceso y extendiendo la emoción a una audiencia global.

Publicidad

Reservar Black Ops 6 no solo garantiza acceso a la beta, sino que también abre la puerta a futuros beneficios exclusivos que serán revelados próximamente. Con la colaboración de un conjunto de estudios bajo el paraguas de Activision, como Beenox y Sledgehammer Games, Treyarch está asegurando que Black Ops 6 sea una experiencia revolucionaria tanto en términos de narrativa como de jugabilidad.

Esta beta no es solo una oportunidad para probar el juego, sino un vistazo al futuro de una de las franquicias más icónicas en el mundo de los videojuegos.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.