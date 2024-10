La mitología mexicana invade Call of Duty: Mictlantecuhtli se une a Modern Warfare III y Warzone

El universo de Call of Duty continúa expandiéndose, y esta vez lo hace con un homenaje especial a la rica mitología mexicana. La temporada 6 de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone introduce el paquete de operador "Dios de los Muertos", protagonizado por una interpretación de Mictlantecuhtli, el señor del inframundo en la mitología Mexica. Este contenido especial combina la atmósfera intensa y la acción frenética de Call of Duty con elementos culturales profundamente arraigados en la historia prehispánica de México.

Mictlantecuhtli: Una deidad poderosa llega al campo de batalla

El aspecto de operador "Dios de los Muertos", inspirado en Mictlantecuhtli, ofrece a los jugadores una representación visualmente impactante de la deidad Mexica. En la mitología, Mictlantecuhtli es el gobernante del Mictlán, el inframundo al que las almas de los muertos debían viajar después de su fallecimiento. En esta ocasión, el personaje ha sido adaptado al brutal mundo de Call of Duty, manteniendo muchos de sus elementos distintivos: la caja torácica abierta con el hígado expuesto, las manos convertidas en pendientes y una icónica máscara de calavera que evoca la figura del dios.

Este nuevo aspecto se puede aplicar al operador Alejandro Vargas, dando al personaje una apariencia imponente y aterradora que encajará perfectamente con la atmósfera de terror que domina la actual temporada del juego.

Armas de los muertos: Proyectos de armas y efectos especiales

El paquete "Mictlantecuhtli" no se limita a ofrecer solo una apariencia visual impactante. También incluye una serie de proyectos de armas diseñados para aterrorizar a los enemigos y enviar sus almas al inframundo. Los jugadores podrán disfrutar de las siguientes incorporaciones:

Proyecto de arma "Ofrenda a la Victoria" para el subfusil Static-HV, que destaca por su diseño único y letal.

Proyecto de arma "Defensor del Inframundo" para el fusil de asalto BAL-27, ideal para combates a mediana distancia.

Proyecto de arma "Lanza del Mictlán", un arma poderosa para quienes prefieren los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

Además, el paquete incluye el efecto de baja "Sacrificio resplandeciente", que añade un toque visual único a las eliminaciones, alineándose con el tema macabro del dios de los muertos.

Otros elementos del paquete "Mictlantecuhtli"

Para completar el paquete, los jugadores recibirán una serie de accesorios adicionales que les permitirán personalizar su experiencia aún más. Entre estos, destacan:

Tarjeta de visita "Guardián eterno", una representación visual que refleja el papel protector de Mictlantecuhtli sobre las almas del inframundo.

Adhesivo grande "Señor esquelético del inframundo", perfecto para añadir un toque temático a las armas.

Pantalla de carga "Viaje a la eternidad", que sumergirá a los jugadores en el viaje épico al Mictlán cada vez que entren a una partida.

El lote está disponible por 2400 puntos Call of Duty (CP), permitiendo a los jugadores añadir estos aterradores elementos a su arsenal y destacarse en el campo de batalla.

El dios de los muertos llega a Call Of Duty Imagen: cortesía Activision

La Temporada 6 y The Haunting:

El lanzamiento del paquete Mictlantecuhtli coincide con la celebración de The Haunting, el evento anual de terror en Call of Duty, que este año está repleto de contenido espeluznante. Los jugadores pueden disfrutar de colaboraciones con franquicias de terror como Michael Myers de Halloween, así como contenido inspirado en The Walking Dead, Terrifier, Trick 'r Treat, y Smile 2. Estas adiciones temáticas intensifican la atmósfera oscura y escalofriante que domina la Temporada 6, haciendo que el juego sea aún más inmersivo durante este periodo.

La riqueza cultural en los videojuegos

El lanzamiento del paquete "Mictlantecuhtli" representa un paso importante en el reconocimiento de la cultura y mitología mexicana dentro de los videojuegos. Al incorporar una figura tan relevante y poderosa como Mictlantecuhtli, Call of Duty no solo amplía su abanico de personajes icónicos, sino que también permite a los jugadores explorar y conectarse con elementos culturales de una manera única y emocionante. Esta inclusión abre la puerta a futuras colaboraciones y paquetes temáticos que celebran la historia y las tradiciones de diferentes culturas alrededor del mundo.

El paquete Mictlantecuhtli ya está disponible en Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone, listo para aquellos que buscan añadir una dosis de terror y cultura prehispánica a sus partidas. Con un conjunto completo de armas y accesorios temáticos, este paquete promete ser uno de los más populares de la temporada, especialmente durante el evento The Haunting.

Si eres fanático de la mitología Mexicana o simplemente disfrutas del terror en Call of Duty, no querrás perderte esta oportunidad de enfrentarte al inframundo con el poder de Mictlantecuhtli.

