Call of Duty: Mobile prepara una invasión inesperada y los Supers ya están en camino

Las colaboraciones se han convertido en una de las formas favoritas de mantener fresco el contenido dentro de los juegos como servicio. En Call of Duty: Mobile, los cruces con franquicias reconocidas han permitido que los jugadores experimenten nuevas temáticas, modos de juego y recompensas que transforman temporalmente la experiencia habitual.

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Durante las últimas temporadas, el shooter para dispositivos móviles ha apostado por eventos especiales que mezclan universos distintos dentro de su propuesta competitiva. Sin embargo, algunos de estos cruces logran destacar más que otros gracias al impacto cultural de las franquicias involucradas.

Mientras la Temporada 5: Revenge continúa sumando contenido, los jugadores han visto la llegada de nuevas armas, modos de juego y recompensas que amplían las posibilidades dentro de partidas multijugador y Battle Royale. A esto se suman promociones especiales y contenido exclusivo disponible por tiempo limitado.



Pero esta vez la atención está puesta en algo diferente. Una serie conocida por mostrar una versión mucho más oscura, violenta e impredecible de los superhéroes está lista para aterrizar dentro del juego con varias sorpresas para la comunidad.



La espera finalmente terminó. Call of Duty: Mobile recibió una colaboración especial inspirada en The Boys, incorporando personajes, modos de juego temáticos, eventos exclusivos y múltiples recompensas para los jugadores.

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La llegada de este contenido comienza con tres Sorteos especiales protagonizados por algunos de los personajes más reconocidos de la serie. El primero en aparecer es Black Noir, disponible desde el 6 de junio. Este personaje llega acompañado del proyecto de arma DLQ33 — Noir Shadow, además de cosméticos, gestos y contenido inspirado en su estilo sigiloso.

Posteriormente, el 12 de junio será el turno de Homelander, quien llega con el proyecto de arma DRH — Homelander Pride y varios elementos temáticos adicionales. Finalmente, el 13 de junio se incorporará Starlight junto al proyecto de arma Sten — Starlight Radiance, completando así el trío principal de Supers dentro del juego.

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La colaboración no se limita únicamente a cosméticos. También introduce nuevos modos de juego diseñados alrededor de las habilidades de estos personajes.

Uno de ellos es Supe’d Up Attack of the Undead, una variante especial donde los jugadores son asignados automáticamente como Homelander, Starlight o Black Noir. Mientras los supervivientes intentan resistir, los jugadores eliminados se unen al bando de los no vivos, aumentando la presión sobre quienes continúan en pie.

Cuando solo queda un superviviente, se activa una fase especial llamada The Final Survivor — All Supe’d Up, donde cada Super obtiene habilidades únicas. Starlight puede ralentizar enemigos con una onda de choque, Black Noir utiliza una katana que incrementa su velocidad tras cada eliminación y Homelander ataca desde el aire usando rayos láser disparados desde sus ojos.

Por otro lado, el modo Battle Royale también recibe novedades mediante Vought Royale. En esta modalidad, los jugadores pueden encontrar dosis de Temp V repartidas por el mapa Isolated. Al utilizarlas, obtienen uno de varios superpoderes aleatorios que incluyen saltos de gran alcance, visión láser, descargas eléctricas y habilidades de teletransporte.

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La colaboración también incorpora un evento temático donde los jugadores deberán elegir entre dos facciones: The Boys o Dawn of the Seven. A través de distintas misiones será posible desbloquear más de una docena de recompensas de rareza Épica, incluyendo proyectos de armas, aspectos de operador, tarjetas de visita y otros objetos cosméticos.

Además, la Tienda Web Oficial ofrecerá promociones especiales relacionadas con el evento, incluyendo ofertas de COD Points dobles, paquetes temáticos y recompensas exclusivas disponibles por tiempo limitado.

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Todo este contenido forma parte de la actual Temporada 5: Revenge, una actualización que también incorpora al Operador Mítico Kui Ji: Portador del Juramento Eterno, el regreso de Armored Royale, nuevas recompensas del Pase de Batalla y contenido adicional para quienes siguen compitiendo dentro del popular shooter para móviles.

Con personajes icónicos, poderes especiales y nuevas formas de jugar, la colaboración entre Call of Duty: Mobile y The Boys busca convertirse en uno de los eventos más llamativos de la temporada, llevando el caos característico de la serie directamente a cada partida.

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