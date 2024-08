Call of Duty Next 2024: lo que necesitas saber sobre este evento

Call of Duty Next 2024 es uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de la icónica franquicia de juegos de disparos en primera persona. Este evento no solo presenta avances exclusivos de los próximos títulos de la serie, sino que también ofrece una plataforma para que los desarrolladores compartan sus conocimientos y estrategias de juego. Este año, el foco estará en la presentación de Black Ops 6, junto con revelaciones adicionales y contenido detrás de escena.

Fecha y Hora del Evento

El evento Call of Duty Next 2024 está programado para el miércoles 28 de agosto a las 10 a.m. (hora Colombia). Aunque la duración exacta no ha sido confirmada, se espera que, como en años anteriores, el evento se extienda por aproximadamente tres horas.

Cómo Ver Call of Duty Next 2024

Los interesados podrán seguir el evento en vivo a través de los canales oficiales de Call of Duty en YouTube y Twitch. Para aquellos que no puedan ver la transmisión en tiempo real, el evento completo estará disponible posteriormente en el canal oficial de YouTube de Call of Duty. Además, es probable que Activision publique un resumen con los anuncios clave y detalles adicionales en su blog oficial, facilitando el acceso a la información más relevante del evento.

¿Qué Esperar de Call of Duty Next 2024?

El año pasado, Activision sorprendió a los seguidores con el anuncio de Modern Warfare 3 y permitió que numerosos creadores de contenido de todo el mundo compartieran imágenes exclusivas del juego. Este año, se espera que el evento siga un formato similar, centrado en la presentación de Black Ops 6. Los desarrolladores también podrían ofrecer una hoja de ruta para las futuras actualizaciones de Modern Warfare 3 y Warzone, además de contenido detrás de escena que será compartido en diversas redes sociales.

Revelaciones y Contenido Exclusivo

La edición de Call of Duty Next 2024 no solo se limitará a anuncios y trailers, sino que también contará con la participación de creadores de contenido y jugadores profesionales que se sumergirán en el nuevo juego por primera vez. Esta interacción proporcionará una visión práctica y detallada de lo que los jugadores pueden esperar de Black Ops 6.

Reserva de Call of Duty Black Ops 6

Para aquellos ansiosos por tener el juego en sus manos, la reserva de Call of Duty Black Ops 6 ya está disponible. Los jugadores que realicen la reserva podrán acceder a armas Mastercraft Ultra exclusivas, ofreciendo una ventaja significativa desde el primer día de lanzamiento.

Expectativas y sorpresas

A lo largo de las presentaciones anteriores, Activision ha demostrado su habilidad para mantener el interés de los fanáticos con anuncios sorprendentes y contenido atractivo. Se espera que este año no sea la excepción, y los seguidores de la franquicia pueden anticipar revelaciones emocionantes que mantendrán a la comunidad activa y comprometida.

Call of Duty Next 2024 promete ser un evento lleno de acción y novedades para los fanáticos de la serie. Con la presentación en vivo de Black Ops 6 y la participación de destacados creadores de contenido, este evento será una oportunidad única para ver lo que el futuro de Call of Duty tiene reservado. Marca tu calendario para el 28 de agosto y prepárate para sumergirte en la próxima gran aventura de Call of Duty.

