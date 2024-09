Conoce el juego que llega esta semana de manera gratuita a la Epic Games Store

Una vez más, Epic Games Store trae a sus jugadores un nuevo título gratuito que promete tocar las fibras más sensibles de quienes lo jueguen. Desde hoy y hasta el 3 de octubre, los usuarios podrán descargar The Spirit and the Mouse, una cautivadora aventura narrativa que te sumerge en las calles de la encantadora aldea de Sainte-et-Claire, donde te pondrás en la piel de Lila, una pequeña ratona con una misión muy importante: devolver la luz y la esperanza a los aldeanos.

Una aventura conmovedora con un toque eléctrico

The Spirit and the Mouse presenta una historia en la que la ternura y la solidaridad son protagonistas. Después de una tormenta eléctrica, Lila y Lumion, un espíritu guardián, unen fuerzas para devolver el equilibrio a la aldea. Con sus nuevos poderes electrizantes, Lila deberá resolver acertijos, ayudar a los aldeanos y domar a los traviesos kibblins, unos pequeños espíritus eléctricos que juegan con los sistemas de la ciudad.

Este juego invita a los jugadores a explorar cada rincón de Sainte-et-Claire, escuchando las preocupaciones de los aldeanos y usando las habilidades especiales de Lila para resolver sus problemas. La historia se desarrolla a medida que Lila acumula energía y felicidad, desbloqueando nuevas habilidades que le permiten avanzar en su misión y acercarse a devolver a Lumion al cielo.

Características que te atraparán

Lo que hace a The Spirit and the Mouse una experiencia única es su encantadora mezcla de exploración, rompecabezas y misiones basadas en hacer el bien. Entre sus características principales destacan:

Una aldea francesa llena de secretos: La pequeña Sainte-et-Claire está repleta de detalles y sorpresas que descubrirás mientras ayudas a sus habitantes.

Poderes eléctricos y resolución de rompecabezas: Lila usa sus habilidades para activar sistemas eléctricos y superar desafíos mientras los aldeanos confían en su ayuda.

Minijuegos adorables: Los kibblins, traviesos pero simpáticos, pondrán a prueba tus habilidades con minijuegos que le añaden un toque encantador a la aventura.

Una historia de bondad: Más allá de la jugabilidad, la narrativa invita a reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás, creando una experiencia conmovedora y memorable.

Próximamente: Bear and Breakfast

Pero la diversión no termina aquí. A partir del 3 de octubre, Epic Games Store trae otro juego gratuito: Bear and Breakfast, una relajante aventura de gestión en la que tomarás el control de un oso que administra un hostal en el bosque. La promesa de un juego de gestión lleno de humor y encanto seguramente captará la atención de quienes buscan una experiencia más pausada y creativa.

Bear and Breakfast, una relajante aventura de gestión en la que tomarás el control de un oso Imagen: cortesía Epic Games Store

Epic Games Store sigue conquistando a los jugadores

Con su compromiso continuo de ofrecer títulos gratuitos de gran calidad, Epic Games Store continúa ampliando su base de jugadores y fidelizando a su comunidad. Ya sea que busques una aventura conmovedora como The Spirit and the Mouse, o quieras relajarte con la administración de un hostal en Bear and Breakfast, Epic Games tiene algo para cada tipo de jugador.

No pierdas la oportunidad de agregar The Spirit and the Mouse a tu biblioteca antes del 3 de octubre y estar listo para recibir Bear and Breakfast la próxima semana.

