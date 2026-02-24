Del 23 al 27 de febrero: Xbox despliega una semana cargada de estrenos para todos los gustos

La recta final de febrero será especialmente movida para el ecosistema de Xbox. Entre el 23 y el 27 de febrero, la plataforma recibe una lista amplia y diversa de estrenos que no se concentra en un solo género ni en un único perfil de jugador. Desde franquicias históricas hasta experimentos independientes, la semana refleja una estrategia clara: ofrecer variedad constante y mantener activo el catálogo con propuestas muy distintas entre sí.A continuación, un repaso editorial a los lanzamientos, organizados por fecha de salida.



Lanzamientos del 24 de febrero

Bread & Fred – 24 de febrero

Un exigente plataformas cooperativo que pone a prueba la coordinación entre dos jugadores. Cada salto importa y cada error se paga caro en esta escalada nevada que convierte la frustración en parte del aprendizaje.

Capy Spa – 24 de febrero



Una experiencia relajada y metódica en la que el objetivo es preparar baños termales perfectos. Su ritmo pausado y diseño de niveles apuntan a un juego pensado para jugar sin prisas.

Lanzamientos del 25 de febrero

Dark Farts: Parody Smell Edition – 25 de febrero

Una parodia descarada del género souls-like que apuesta por el humor absurdo y situaciones exageradas como su principal motor jugable.

Deep Space Shooter – 25 de febrero

Shooter vertical clásico, con dificultad progresiva y un enfoque directo en la acción continua frente a oleadas de enemigos.

Ghetto Zombies: Graffiti Squad – 25 de febrero

Acción desenfadada contra hordas de zombis, con estética colorida, personajes caricaturescos y armas poco convencionales.

Journey of Johann: Castle Crusade – 25 de febrero

Aventura de acción diseñada pensando en el speedrunning, con niveles optimizados para repetir y mejorar tiempos.

One-Button Games 5-in-1 Vol. 4 – 25 de febrero

Cinco minijuegos rápidos que se controlan con un solo botón, ideales para sesiones cortas y desafíos inmediatos.

Pogui – 25 de febrero

Plataformas de precisión en 2D con estética retro, protagonizado por un perro que solo quiere volver a dormir.

UFOphilia – 25 de febrero

Terror psicológico en primera persona centrado en la exploración y el encuentro con fenómenos alienígenas impredecibles.

Lanzamientos del 26 de febrero

Resident Evil Requiem – 26 de febrero

La saga de survival horror entra en una nueva etapa con una narrativa que alterna perspectivas y estilos de juego, reforzando tanto la tensión como la acción.

Towerborne – 26 de febrero

RPG de acción tipo brawler que llega a Game Pass, con un fuerte enfoque cooperativo y progresión constante.

Tales of Berseria Remastered – 26 de febrero

La historia de Velvet regresa con mejoras técnicas, manteniendo su tono oscuro y su énfasis en los conflictos morales.

ChildStory – 26 de febrero

Una aventura narrativa ambientada en un pequeño pueblo del norte, donde la exploración y los acertijos construyen una historia introspectiva.

Corner Kitchen Fast Food Simulator – 26 de febrero

Simulador de gestión centrado en el crecimiento de un restaurante de comida rápida, desde la cocina hasta la atención al cliente.

Golfing Over It with Alva Majo – 26 de febrero

Un reto de habilidad y paciencia que propone escalar una montaña con una pelota de golf, evitando la frustración artificial.

Hunt the Night – 26 de febrero

RPG de acción con estética retro y ambientación de fantasía oscura, enfocado en el combate técnico y la exploración de calabozos.

Manairons – 26 de febrero

Plataformas y acción en 3D con un giro creativo: el uso de música y magia como herramientas principales.

Mole Cart Mining – 26 de febrero

Juego de estrategia ligera donde la planificación de rutas es clave para recolectar recursos y avanzar.

No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files – 26 de febrero

Nueva entrega del universo narrativo de AI, combinando investigación, acertijos y exploración de sueños.

Sands of Aura – 26 de febrero

Aventura de acción en mundo abierto con combate exigente y un reino sepultado bajo un mar de arena.

Sudoku Relax – 26 de febrero

300 rompecabezas diseñados para estimular la mente en un entorno visual y sonoro relajante.

Trials of Olympus – 26 de febrero

Plataformas centrado en la agilidad y la precisión, donde el jugador debe superar pruebas divinas sin combatir.

WorldNeverland – Elnea Kingdom – 26 de febrero

Simulador de vida sandbox que invita a construir una historia personal a lo largo de generaciones.

Lanzamientos del 27 de febrero

Aquamarine: Explorer’s Edition – 27 de febrero

Aventura por turnos ambientada en un océano alienígena, con exploración, supervivencia y narrativa fragmentada.

“Buy the Game, I Have a Gun” – Sheesh-Man – 27 de febrero

Propuesta experimental y humorística cuya mayor apuesta está en su tono absurdo y metanarrativo.

Emoji Battlefield – Island Warfare – 27 de febrero

Shooter roguelike en primera persona con modificadores caóticos y una estética tan extraña como llamativa.

Mini Racer Car Shop Simulator – 27 de febrero

Gestión de tienda y personalización de autos miniatura, combinando creatividad y simulación económica.

Shopping Mall Girl – 27 de febrero

Juego casual enfocado en moda, compras y decisiones rápidas dentro de un centro comercial.

Solar Machina – 27 de febrero

Plataformas 2D con pixel art y progresión basada en habilidades de movimiento.

Soulshard – 27 de febrero

Aventura cooperativa o en solitario, ambientada en un mundo oscuro entre la vida y la muerte.

Wild West Tycoon – 27 de febrero

Simulador de gestión ambientado en el Viejo Oeste, donde cada decisión influye en el crecimiento del imperio económico.

Con esta alineación, Xbox cierra febrero mostrando músculo en variedad y ritmo de lanzamientos, dejando claro que no todo gira alrededor de un solo gran estreno, sino de mantener un catálogo activo y diverso semana tras semana.

