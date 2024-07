Estos son los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en Agosto

Desde el 6 de agosto, todos los miembros de PlayStation Plus podrán agregar a sus bibliotecas de juegos tres emocionantes títulos: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach y Ender Lilies: Quietus of Knights. Esta nueva selección promete horas de diversión y desafíos para jugadores de todas las edades y preferencias.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Este juego ofrece una experiencia completa del universo Star Wars en formato LEGO, cubriendo las historias de las nueve películas de la saga. Los jugadores podrán disfrutar de un vasto mundo abierto, con mecánicas de juego únicas y el característico humor de LEGO. Desde la amenaza fantasma hasta el ascenso de Skywalker, cada episodio se puede jugar en cualquier orden, permitiendo a los jugadores elegir su propio camino a través de la galaxia.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach La famosa serie de terror y supervivencia regresa con una nueva entrega que lleva a los jugadores a un centro de entretenimiento aterradoramente realista. Como Gregory, un joven atrapado dentro de Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, los jugadores deberán sobrevivir a una serie de peligrosos animatrónicos mientras descubren los secretos oscuros del lugar. Con gráficos mejorados y una jugabilidad inmersiva, esta entrega promete mantener a los jugadores al borde de sus asientos.

Ender Lilies: Quietus of Knights En este RPG de acción y fantasía oscura, los jugadores seguirán a Lily, una sacerdotisa blanca, en su viaje a través de un mundo devastado por la lluvia mortal. Con una jugabilidad fluida y combates estratégicos, Ender Lilies ofrece una historia profunda y emotiva, acompañada de una banda sonora impresionante y una estética visual evocadora. Los jugadores deberán desentrañar los misterios del reino y enfrentarse a poderosos enemigos para restaurar la paz.

Un Beneficio para los Miembros de PlayStation Plus

PlayStation Plus sigue ofreciendo un valor excepcional a sus suscriptores con esta nueva selección de juegos. Cada mes, los miembros tienen acceso a una variedad de títulos de alta calidad que pueden descargar y jugar sin costo adicional. Además de los juegos mensuales, la suscripción a PlayStation Plus incluye acceso a multijugador en línea, descuentos exclusivos y almacenamiento en la nube para partidas guardadas.

No pierdas la oportunidad de expandir tu biblioteca de juegos con estos increíbles títulos. Disponibles para descargar en Deluxe, Extra y Essential y asegúrate de descargarlos a partir del 6 de agosto.

