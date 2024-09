Estos son todos los anuncios del State of Play de septiembre

El State of Play de septiembre 2024 ha cumplido las expectativas y más. PlayStation deslumbró con una serie de anuncios que emocionaron a los jugadores y anticipan un gran final de año y un prometedor 2025. Desde expansiones de títulos amados hasta nuevos juegos y remasterizaciones, el evento mostró lo que está por venir para PlayStation 5 y PS VR2. Aquí tienes un resumen detallado de todos los anuncios más importantes:

1. DLC de ASTRO BOT

La querida mascota de PlayStation, ASTRO, regresa con un nuevo DLC que trae emocionantes aventuras para sus fanáticos. Este contenido adicional expande el universo de ASTRO BOT, permitiendo a los jugadores explorar nuevos niveles llenos de desafíos, plataformas y referencias a los clásicos de PlayStation. Este DLC fue la carta de apertura del State of Play, emocionando a los fans del adorable robot.

2. The Midnight Walk (PlayStation 5, PS VR2)

Este título de terror en primera persona lleva a los jugadores a un misterioso bosque en plena medianoche, donde enfrentarán criaturas sobrenaturales en una experiencia inmersiva gracias al PlayStation VR2. Con su enfoque en la exploración y la supervivencia, promete ser una experiencia envolvente para los fanáticos del horror.

3. Hell is Us (PlayStation 5)

Hell is Us es una aventura de acción en tercera persona ambientada en un mundo devastado por la guerra y fenómenos sobrenaturales. Los jugadores deberán explorar este entorno hostil mientras descubren la verdad sobre su pasado. Con un enfoque en el combate cuerpo a cuerpo, este juego se presenta como uno de los títulos más oscuros del catálogo de PS5.

4. Metro Awakening VR (PS VR2 - 7 de noviembre de 2024)

La aclamada serie Metro llega a la realidad virtual con Metro Awakening VR. Los jugadores podrán explorar los túneles oscuros y peligrosos de un Moscú post-apocalíptico, enfrentándose a mutantes y otros peligros en una inmersión total gracias a PlayStation VR2.

5. Archeage Chronicles (2025)

Este MMORPG de mundo abierto ofrece a los jugadores la posibilidad de construir imperios, forjar alianzas y participar en batallas masivas en un vasto mundo lleno de posibilidades. Con gráficos avanzados y un combate fluido, Archeage Chronicles será uno de los lanzamientos más importantes para PS5 en 2025.

6. Palworld (Disponible ahora en PlayStation 5)

Palworld es una colorida mezcla de supervivencia y captura de criaturas, donde los jugadores deben entrenar y luchar junto a sus "Pals" en un mundo abierto lleno de peligros y oportunidades. Con su estilo único, ya está disponible para los fanáticos de PlayStation 5.

7. Lunar Remastered Collection (PS5 y PS4 - Verano de 2025)

Los clásicos RPG Lunar: Silver Star Story y Lunar: Eternal Blue regresan en una colección remasterizada con gráficos mejorados y una jugabilidad refinada. Perfecto para los nostálgicos y nuevos jugadores que quieran descubrir estas joyas del pasado.

8. TMNT: Shredder’s Revenge DLC (Disponible ahora)

El exitoso beat 'em up basado en las Tortugas Ninja recibe nuevo contenido descargable que incluye personajes jugables adicionales y nuevas misiones. El DLC está disponible ahora, ampliando las posibilidades de juego para los fans de este clásico moderno.

9. Sonic Shadow Generations Movie Pack (Disponible el 2 de diciembre)

Este DLC inspirado en la película Sonic: Shadow Generations ofrece nuevos skins para Sonic y Shadow, junto con misiones basadas en momentos icónicos del largometraje. Estará disponible a partir del 2 de diciembre.

10. Dragon Age: The Veilguard (PS5 - 31 de octubre de 2024)

La saga Dragon Age regresa con The Veilguard, una nueva entrega que continúa la épica narrativa de fantasía oscura y magia. Con combates estratégicos y una historia profunda, este juego se lanzará justo a tiempo para Halloween.

11. Alan Wake 2 Expansion: The Lake House (Octubre para PS5)

La expansión de Alan Wake 2 titulada The Lake House añadirá nuevas áreas y capítulos a la aclamada historia de terror psicológico. Los jugadores podrán profundizar en el misterio a partir de octubre.

12. Hitman: World of Assassination (PS VR2 - Diciembre)

Hitman llega a la realidad virtual con World of Assassination, permitiendo a los jugadores sumergirse en misiones de asesinato en primera persona. El sigilo y la precisión son clave en esta versión diseñada para PS VR2.

13. Legacy of Kain: Soul Reaver 1 y 2 Remastered (Disponible el 10 de diciembre para PS5 y PS4)

Los icónicos Soul Reaver 1 y Soul Reaver 2 han sido remasterizados y llegarán en diciembre. Los fanáticos de la saga Legacy of Kain podrán revivir la historia de vampiros y traiciones en alta definición.

14. Fear The Spotlight (PS5 y PS4 - 22 de octubre de 2024)

Este thriller de supervivencia y terror psicológico se desarrolla en una escuela abandonada, donde los jugadores deberán escapar de una figura sombría mientras resuelven puzzles y descubren los secretos del lugar.

15. Towers of Aghasba (PS5 - Noviembre de 2024)

Un vasto juego de aventuras y exploración en un mundo abierto lleno de maravillas naturales y criaturas míticas. Los jugadores deberán restaurar ecosistemas mientras descubren secretos y enfrentan peligros.

16. Fortnite Lego Splitscreen y DualSense Controller:

Este mando tiene una edición limitada. Su pre-orden podrá realizarse este 3 de octubre de 2024.

17. Monster Hunter Wilds (Capcom - 28 de febrero de 2025)

Capcom reveló Monster Hunter Wilds, el próximo gran título de la serie Monster Hunter. Los jugadores podrán enfrentarse a nuevas criaturas y explorar vastos paisajes en busca de bestias gigantes. Las pre-órdenes ya están disponibles.

18. Horizon Adventures Digital Deluxe Edition (PS5 y PS4 - 14 de noviembre)

La nueva edición digital de Horizon Adventures incluye contenido exclusivo y mejoras gráficas. La pre-orden estará disponible a partir del 3 de octubre.

19. Horizon Zero Dawn Remastered (PS5 y PC - 31 de octubre de 2024)

El clásico Horizon Zero Dawn regresa con gráficos mejorados y optimizados para PS5 y PC, permitiendo a los jugadores revivir la historia de Aloy en un mundo más impresionante que nunca.

20. Stellar Blade x Nier: Automata DLC (PS5 - Próximamente en 2024)

Este DLC de Stellar Blade y Nier: Automata trae nuevos personajes, misiones y escenarios inspirados en ambos universos, ofreciendo una experiencia única a los fanáticos.

21. Monthly Games en Premium, Extra y Essential Classic Catalog (Próximamente)

PlayStation añadió nuevos juegos a sus catálogos Premium, Extra y Essential, destacando The Last of Us Part 1, que estará disponible a partir del 26 de septiembre.

22. PS5 Chroma Collection (Preorden el 3 de octubre de 2024)

La Chroma Collection es una nueva línea de consolas PS5 con diseños exclusivos en colores Indigo, Pearl y Teal. Las preórdenes comenzarán el 3 de octubre.



23.Dynasty Warriors: Origins (PS5 - 17 de enero de 2025)

El clásico Dynasty Warriors vuelve a sus raíces con Origins, un título que promete un combate masivo y estratégico, donde los jugadores podrán revivir las batallas más épicas de la historia china.

24. Ghost of Yotei (PS5 - 2025)

Anunciado para 2025, Ghost of Yotei promete una historia épica ambientada en el Japón feudal, con un enfoque en el combate y la exploración. El título ha generado grandes expectativas por su impresionante estilo visual y mecánicas innovadoras.

El State of Play de septiembre ha sido un éxito rotundo, con revelaciones que han emocionado a los fanáticos de PlayStation y dejado un gran abanico de títulos para esperar en los próximos meses. Con nuevos juegos, remasterizaciones y expansiones, PlayStation sigue demostrando su compromiso con ofrecer experiencias inolvidables a los jugadores. ¡Lo que se viene promete ser espectacular!

