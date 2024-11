Game Pass sorprende con grandes juegos y emocionantes beneficios para noviembre

Xbox ha anunciado una emocionante alineación de juegos, beneficios y actualizaciones para los suscriptores de Game Pass en noviembre. Entre los títulos destacados se encuentran STALKER 2: Heart of Chornobyl, Nine Sols y beneficios exclusivos para juegos como Genshin Impact y Sea of Thieves. Además, los jugadores podrán disfrutar de estrenos en el primer día y contenido adicional en franquicias populares como Call of Duty y League of Legends.

Nuevas incorporaciones a Game Pass

Ya disponible

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, Xbox Series X|S):

La experiencia de aviación más realista, ahora con misiones dinámicas y una flota ampliada para explorar el mundo.

Próximamente

STALKER 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 20 de noviembre:

Explora la zona de exclusión de Chernóbil en una aventura llena de peligros y decisiones que definirán el destino de la humanidad.



Un adorable juego de exploración donde tomas el control de un gatito curioso en un mundo abierto lleno de posibilidades.



Un roguelite culinario que combina cocina, decoración y gestión de restaurantes.



Un juego de acción 2D con un sistema de combate inspirado en Sekiro y un mundo de fantasía asiática.



Dirige un escuadrón de marines coloniales para combatir un brote de xenomorfos en combates estratégicos en tiempo real.



Beneficios exclusivos de Game Pass

A partir del 20 de noviembre, los suscriptores de Game Pass Ultimate recibirán recompensas en Genshin Impact, que incluyen:

2 Intertwined Fate

1 Northlander Billet Trove

10 Hero's Wit

100,000 Mora

15 Mystic Enhancement Ore

En caso de que te lo hayas perdido

Spyro Reignited Trilogy (Cloud, Consola, PC): Revive la magia de Spyro en tres juegos remasterizados.

(Cloud, Consola, PC): Revive la magia de Spyro en tres juegos remasterizados. Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone Temporada 01 : Nuevo contenido con mapas, armas y desafíos emocionantes.

: Nuevo contenido con mapas, armas y desafíos emocionantes. League of Legends: Desbloquea a Ambessa, la nueva campeona de Arcane, en el Rift.

DLC y actualizaciones destacadas

Sea of Thieves : Paquete festivo de luchadores con armas y gestos temáticos del Festival de la Generosidad.

: Paquete festivo de luchadores con armas y gestos temáticos del Festival de la Generosidad. The Elder Scrolls Online: Paquete del 10.º aniversario con bonos de experiencia y sellos.

Juegos que dejan Game Pass el 30 de noviembre

Asegúrate de aprovechar tu descuento del 20 % para conservar estos títulos:

Conan Exiles

Hello Neighbor 2

Rollerdrome

Remnant: From The Ashes

Spirit of the North

The Walking Dead: The Final Season, entre otros.

Game Pass continúa ampliando su oferta con títulos para todos los gustos, beneficios exclusivos y actualizaciones que mantienen a los jugadores enganchados. Desde aventuras épicas hasta combates estratégicos, noviembre está lleno de sorpresas para los suscriptores.

