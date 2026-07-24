La IA podría transformar el gaming móvil mucho antes de lo que imaginamos

Hubo un tiempo en el que jugar desde un teléfono celular significaba disfrutar partidas rápidas con gráficos sencillos mientras se esperaba un bus o se hacía una fila. Hoy el panorama es completamente diferente. Los smartphones son capaces de ejecutar títulos con calidad visual sorprendente, mover mundos abiertos, ofrecer partidas competitivas en línea e incluso convertirse en la plataforma principal de millones de jugadores alrededor del mundo.

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Ese crecimiento ha llevado a que cada nueva generación de dispositivos prometa más potencia, mejores pantallas, sistemas de refrigeración más eficientes y baterías de mayor capacidad. Sin embargo, mientras buena parte de la conversación sigue centrándose en especificaciones técnicas, dentro de la industria ya comienza a tomar fuerza una pregunta mucho más interesante: ¿qué será realmente lo que transforme la forma de jugar durante los próximos años?

La respuesta podría no estar únicamente en procesadores más rápidos ni en teléfonos con más memoria. Todo apunta a que la inteligencia artificial será uno de los pilares sobre los que se construirá la siguiente generación del gaming móvil, una evolución que no solo cambiaría la forma en la que se desarrollan los videojuegos, sino también la manera en que cada jugador vive sus propias experiencias.



Ese fue uno de los temas centrales de la conversación entre Néstor León, de Volk Games, y Russ Mestechkin, Associate Vice President of Sales & Business Development de MediaTek Americas, quien compartió su visión sobre el rumbo que está tomando la industria y los retos que deberán superar tanto los fabricantes de hardware como los estudios de desarrollo durante los próximos años.



Pero antes de hablar de inteligencia artificial, Mestechkin hizo una reflexión que cambia por completo la manera de entender el rendimiento en los dispositivos móviles.

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Durante años, muchos fabricantes buscaron responder a las crecientes exigencias de los videojuegos incorporando baterías más grandes. Era una solución lógica: si los juegos consumían más energía, bastaba con aumentar la capacidad del teléfono para prolongar las sesiones de juego. Sin embargo, para el ejecutivo de MediaTek esa estrategia está llegando a un punto donde deja de ser suficiente.

Para explicarlo utilizó una comparación bastante sencilla. Aumentar el tamaño de la batería es similar a intentar solucionar el alto consumo de gasolina instalando un tanque más grande en un automóvil. Puede funcionar durante un tiempo, pero no resuelve el verdadero problema. Lo importante es hacer que el sistema sea más eficiente.

Russ Mestechkin, Associate Vice President of Sales & Business Development de MediaTek Cortesía: MediaTek

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Desde su perspectiva, el gran objetivo de la industria ya no consiste en romper récords dentro de los benchmarks, sino encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento, consumo energético y temperatura. La meta es que un smartphone pueda ofrecer una experiencia cercana a la de una consola sin convertirse en un dispositivo incómodo por el calor o que obligue al usuario a buscar un cargador después de pocos minutos de juego.

Y ese desafío es mucho mayor de lo que parece.

Los teléfonos dejaron de ser equipos dedicados únicamente al entretenimiento. Mientras una persona juega, el dispositivo continúa recibiendo mensajes, sincronizando archivos en la nube, ejecutando procesos en segundo plano, administrando la conectividad y realizando múltiples tareas simultáneamente. Lograr que todo funcione de forma fluida sin afectar la experiencia del jugador requiere un nivel de optimización cada vez más complejo.

Sin embargo, la conversación tomó un rumbo todavía más interesante cuando apareció sobre la mesa la inteligencia artificial.

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Aunque reconoce que aún es pronto para saber exactamente cómo terminará integrándose dentro de los videojuegos, Mestechkin considera que el cambio ya comenzó. La IA está transformando el desarrollo de software gracias a herramientas capaces de asistir a los programadores, acelerar procesos y reducir tiempos de producción.

Eso significa que los estudios podrían desarrollar videojuegos con mayor rapidez y lanzar nuevos contenidos en periodos mucho más cortos. Para los jugadores esto podría traducirse en actualizaciones más frecuentes, nuevas experiencias y una evolución constante de sus títulos favoritos. Pero también representa un enorme reto para quienes diseñan el hardware que deberá ejecutar esos juegos.

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Mientras el desarrollo avance a mayor velocidad, los dispositivos también tendrán que hacerlo.

Procesadores gráficos, unidades dedicadas a inteligencia artificial, memoria y sistemas de procesamiento de video deberán trabajar simultáneamente sin disparar el consumo energético. En otras palabras, el reto ya no consiste únicamente en hacer teléfonos más rápidos, sino mucho más inteligentes.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando la conversación giró hacia la posibilidad de que los videojuegos dejen de ser iguales para todos.

Hoy, millones de personas recorren exactamente los mismos mapas, enfrentan los mismos enemigos y viven campañas prácticamente idénticas. Pero, según explica Mestechkin, la inteligencia artificial podría cambiar ese paradigma.

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Durante la conversación imaginó un escenario en el que cada usuario pudiera solicitar una experiencia completamente personalizada. Un jugador podría pedir una aventura ambientada en determinado contexto histórico, modificar enemigos, escenarios o mecánicas e incluso combinar conceptos que hoy parecerían imposibles dentro de un mismo videojuego. Aunque reconoce que esa tecnología todavía está en desarrollo, considera que ya no resulta descabellado pensar que llegue durante los próximos años.

Si ese escenario termina convirtiéndose en realidad, la personalización podría convertirse en una de las mayores revoluciones que haya vivido la industria desde la llegada del juego en línea.

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Pero esa no fue la única predicción que dejó la entrevista.

Cuando se le preguntó cómo imagina el futuro del gaming, Mestechkin apuntó hacia un concepto que durante décadas ha sido parte de la ciencia ficción: un nivel de realismo tan avanzado que resulte cada vez más difícil distinguir entre una imagen generada por computadora y una escena real.

Actualmente ya existen videos creados con inteligencia artificial capaces de engañar a miles de personas en internet. Para el ejecutivo, la diferencia entre esos contenidos y una experiencia completamente interactiva dependerá principalmente del poder de procesamiento disponible durante los próximos años.

Esa evolución no solo implicará gráficos más espectaculares. También podría transformar la manera en la que las personas experimentan los videojuegos, especialmente con el crecimiento de tecnologías inmersivas.

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De hecho, recordó una experiencia personal que ilustra perfectamente ese nivel de inmersión. Contó que hace varios años, cuando jugaba títulos como Call of Duty, evitaba hacerlo justo antes de dormir porque la intensidad de las partidas hacía que su ritmo cardíaco permaneciera elevado incluso después de apagar la consola. Si eso ocurría con los videojuegos de aquella época, se pregunta cómo reaccionarán los jugadores cuando las experiencias virtuales alcancen niveles de realismo mucho más cercanos a la realidad.

La entrevista también permitió hablar de un tema que preocupa especialmente a los jugadores latinoamericanos: la conectividad.

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Aunque reconoce que todavía existen diferencias entre mercados como Estados Unidos y varios países de América Latina, considera que la llegada de nuevas experiencias basadas en inteligencia artificial impulsará una mayor demanda por redes móviles de baja latencia. A medida que los consumidores comiencen a exigir conexiones más rápidas para aprovechar estas tecnologías, los operadores tendrán mayores incentivos para acelerar el despliegue de infraestructura 5G más avanzada en la región.

Antes de finalizar la conversación hubo espacio para una pregunta más personal.

Mestechkin confesó que durante muchos años fue un apasionado de los shooters en primera persona. Recordó con especial cariño Medal of Honor, un título que marcó una época para muchos jugadores, y explicó que posteriormente encontró en Call of Duty una evolución natural de esa experiencia. Aunque dejó de jugar con frecuencia debido a las responsabilidades laborales y familiares, no descarta regresar en algún momento, especialmente ahora que sus hijos ya crecieron.

Más allá de las especificaciones técnicas, la conversación deja una idea clara: el futuro del gaming móvil ya no dependerá únicamente de tener el procesador más potente o la batería más grande. La siguiente revolución estará marcada por la capacidad de integrar inteligencia artificial sin sacrificar rendimiento, crear experiencias cada vez más personalizadas y ofrecer un equilibrio entre potencia, eficiencia y conectividad.

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Quizá todavía falten algunos años para ver materializadas muchas de estas ideas. Sin embargo, la industria ya empezó a recorrer ese camino. Si las predicciones de MediaTek se cumplen, los próximos grandes avances del gaming móvil no llegarán únicamente en forma de nuevos dispositivos, sino de tecnologías capaces de entender cómo jugamos, adaptarse a nuestras preferencias y hacer que cada partida sea diferente a la anterior. Y cuando ese momento llegue, la inteligencia artificial dejará de ser una función adicional para convertirse en una de las protagonistas de la próxima generación de videojuegos.

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