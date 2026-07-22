EA SPORTS FC 27 ya mueve el balón con su primer gran anuncio y apunta a una nueva etapa

Cada nuevo EA SPORTS FC comienza a tomar forma mucho antes de que llegue a las manos de los jugadores. Antes de conocer sus novedades de jugabilidad, los modos renovados o las mejoras visuales, hay un momento que suele marcar el inicio oficial de la conversación: la presentación de su portada.

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Año tras año, la elección del futbolista que representará al juego se convierte en un reflejo del momento que vive el deporte. No solo reconoce el rendimiento dentro de la cancha, sino también el impacto global de quienes se han convertido en referentes para millones de aficionados alrededor del mundo.

En esta ocasión, Electronic Arts decidió abrir la temporada de anuncios con una figura que ya conoce bien la franquicia y que, durante los últimos años, ha seguido consolidándose entre los nombres más importantes del fútbol internacional. Su presente deportivo, tanto a nivel de clubes como de selección, terminó siendo el argumento perfecto para protagonizar uno de los anuncios más esperados por la comunidad.



La revelación también sirve como punto de partida para una semana que promete mostrar más detalles del nuevo título. Con la expectativa creciendo entre los fanáticos, EA comienza a despejar las primeras incógnitas sobre lo que prepara para la siguiente entrega de su simulador de fútbol.



La gran noticia es que Kylian Mbappé será la estrella de la portada de la Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27. El delantero francés regresa a la portada de la franquicia por primera vez en cuatro años y lo hace ahora como uno de los rostros principales de esta nueva entrega. Además, Electronic Arts confirmó que también será el atleta de portada de EA SPORTS FC Mobile.

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El propio Mbappé celebró este nuevo capítulo de su relación con la saga, asegurando que formar parte de la portada de EA SPORTS FC por primera vez representa un momento muy especial en su carrera. El delantero también expresó que es un honor continuar su vínculo con la franquicia y que espera que los jugadores puedan descubrir pronto todo lo que ofrecerá FC 27.

Desde Electronic Arts, Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de Franquicia y Marketing de EA SPORTS FC, destacó que el regreso del francés responde al impacto que ha tenido tanto con su club como con la selección nacional. Según explicó, Mbappé representa la ambición, la creatividad y el alcance global que hoy identifica a la franquicia.

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La elección llega respaldada por un gran presente deportivo. Desde su llegada al Real Madrid en 2024, el atacante ha mantenido un rendimiento sobresaliente. En sus dos temporadas en España terminó como máximo goleador de LALIGA EA SPORTS y, durante la campaña 2025/26, conquistó la Bota de Oro de la UEFA Champions League después de marcar 15 goles en el torneo continental.

A ese desempeño se sumaron varias actuaciones destacadas con la selección francesa durante el verano, reforzando aún más su posición entre los futbolistas más influyentes del panorama internacional.

La presentación de Mbappé como imagen de EA SPORTS FC 27 también marca el comienzo de una serie de anuncios relacionados con el juego. Electronic Arts confirmó que el tráiler de jugabilidad será presentado el jueves 23 de julio, a las 11:00 a. m. de Colombia, momento en el que la comunidad podrá conocer un primer vistazo a las novedades que llegarán con esta edición.

Con este anuncio, EA SPORTS FC 27 empieza oficialmente su campaña de presentación. Mientras se revelan más detalles durante los próximos días, la elección de Kylian Mbappé deja claro que la compañía vuelve a apostar por una de las mayores figuras del fútbol mundial para encabezar la nueva etapa de su simulador.

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