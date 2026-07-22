Lo que muchos hacen mal al limpiar el monitor y podría terminar dañando su pantalla

Es uno de esos hábitos que suele pasar desapercibido hasta que las huellas, el polvo o las manchas empiezan a afectar la imagen. En el día a día, las pantallas están expuestas a partículas del ambiente, grasa de los dedos e incluso residuos que no siempre son visibles a simple vista.

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Lo que parece una limpieza rápida con cualquier paño o producto disponible puede terminar siendo un problema mayor. Muchos usuarios recurren a servilletas, limpiavidrios o productos de uso doméstico sin saber que algunos monitores y laptops incorporan recubrimientos especiales que pueden deteriorarse de forma permanente.

Con el paso del tiempo, una limpieza inadecuada no solo deja marcas, también puede reducir la calidad de la imagen, afectar el tratamiento antirreflejo e incluso comprometer la vida útil del panel. Por eso, adoptar una rutina correcta resulta mucho más importante de lo que parece.



Afortunadamente, no hace falta invertir en accesorios costosos para cuidar la pantalla. Acer compartió una serie de recomendaciones que ayudan a mantener el monitor en buen estado utilizando materiales fáciles de conseguir y aplicando un procedimiento sencillo.



Así se debe limpiar correctamente una pantalla

El primer paso consiste en apagar y desconectar el equipo. Además de ofrecer mayor seguridad, una pantalla oscura permite identificar con más facilidad el polvo y las manchas.

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Después, se recomienda retirar las partículas superficiales utilizando únicamente un paño de microfibra limpio y seco. Este tipo de tela está diseñada para limpiar superficies delicadas sin generar rayones, algo que no ocurre con materiales como el papel toalla o las servilletas.

Cuando las huellas o la suciedad no desaparecen con una limpieza en seco, es momento de utilizar una pequeña cantidad de agua destilada o una solución especializada para pantallas. Otra alternativa es emplear una mezcla de alcohol isopropílico al 70 % con agua destilada aplicada sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla.

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Para manchas más persistentes también puede utilizarse una mezcla de agua destilada y vinagre blanco, siempre con moderación y evitando que el líquido llegue a los bordes del monitor.

Al finalizar, basta con secar la superficie utilizando una parte limpia del mismo paño de microfibra para eliminar cualquier marca restante.

Los errores que pueden terminar dañando el panel

Uno de los fallos más comunes es ejercer demasiada presión durante la limpieza. Aunque parezca una forma de eliminar las manchas con mayor rapidez, esto puede afectar las capas internas del panel.

También es importante evitar el exceso de líquido. Si la humedad se filtra hacia el interior del monitor o la laptop, existe el riesgo de provocar daños que van mucho más allá de la suciedad superficial.

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Los productos domésticos con amoníaco, cloro o altas concentraciones de alcohol tampoco son recomendables. Estos químicos pueden deteriorar los recubrimientos protectores presentes en muchas pantallas actuales, especialmente en equipos táctiles y paneles OLED.

¿Cada cuánto conviene limpiar la pantalla?

No es necesario realizar limpiezas profundas constantemente. Una pasada semanal con un paño de microfibra suele ser suficiente para evitar la acumulación de polvo.

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Las limpiezas más completas deberían reservarse para cuando existan manchas o huellas que realmente afecten la experiencia de uso. Mantener una rutina sencilla ayuda a reducir la necesidad de utilizar productos adicionales y disminuye el riesgo de desgaste.

Las pantallas táctiles requieren un cuidado adicional

Las laptops con pantalla táctil suelen ensuciarse con mayor facilidad debido al contacto permanente con las manos. Por esa razón, es recomendable limpiarlas con mayor frecuencia, pero utilizando métodos suaves.

Estos dispositivos incorporan recubrimientos que mejoran la respuesta táctil y reducen los reflejos, por lo que emplear productos agresivos puede deteriorarlos con el tiempo. En estos casos, las soluciones específicas para pantallas táctiles son la alternativa más segura.

Además de la limpieza, pequeños hábitos como evitar comer frente al computador, lavarse las manos antes de utilizar una pantalla táctil y mantener un paño de microfibra cerca ayudan a conservar el equipo en mejores condiciones durante más tiempo.

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Cuidar correctamente la pantalla no solo mejora la experiencia visual, sino que también contribuye a prolongar la vida útil de uno de los componentes más importantes de cualquier computador.

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