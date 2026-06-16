MIMESIS sorprende con cambios profundos y lleva su terror con IA a otro nivel

En los últimos años, los juegos de terror cooperativo han encontrado nuevas maneras de mantener la tensión entre los jugadores. Algunos recurren a monstruos más agresivos, otros a escenarios cada vez más complejos, pero pocos han apostado por convertir la desconfianza en el elemento central de la experiencia. Esa ha sido precisamente una de las principales características de MIMESIS desde su llegada al acceso anticipado.

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El título desarrollado por ReLU Games ha llamado la atención por una propuesta diferente dentro del género. En lugar de enfrentar a los jugadores contra amenazas tradicionales con patrones fácilmente identificables, el juego plantea una situación mucho más incómoda: sobrevivir mientras una entidad controlada por inteligencia artificial intenta hacerse pasar por uno de los integrantes del equipo.

La premisa ha permitido que cada partida genere situaciones únicas. Las voces, los movimientos y el comportamiento de los jugadores se convierten en herramientas que la IA utiliza para mezclarse entre el grupo, creando momentos donde resulta difícil saber quién es realmente un aliado y quién podría representar una amenaza.



Desde su lanzamiento en acceso anticipado durante octubre de 2025, el juego ha conseguido construir una comunidad importante alrededor de esta idea. Su crecimiento ha sido constante y su propuesta basada en inteligencia artificial incluso ha recibido reconocimiento dentro de la industria gracias a su enfoque poco convencional para el diseño de experiencias cooperativas.



Mientras muchos jugadores esperaban nuevas incorporaciones de contenido, el estudio decidió enfocarse primero en fortalecer el núcleo de la experiencia. El objetivo era claro: evitar que los usuarios aprendieran patrones repetitivos y garantizar que cada sesión siguiera siendo impredecible incluso después de decenas de horas de juego.

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Y precisamente ahí aparece la principal novedad.

KRAFTON y ReLU Games anunciaron la primera gran actualización de acceso anticipado de MIMESIS, una actualización que ya se encuentra disponible y que introduce importantes cambios en prácticamente todos los sistemas principales del juego.

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El elemento más destacado es la evolución del comportamiento de Mimesis, la entidad controlada por inteligencia artificial. Gracias a esta actualización, el monstruo ahora posee una percepción más avanzada de su entorno, mejores capacidades para interpretar situaciones y nuevas formas de reaccionar durante las partidas.

Además, cada Mimesis contará con rasgos de comportamiento propios. Esto significa que los jugadores ya no podrán depender de comportamientos previamente memorizados para identificar a la amenaza. Cada encuentro tendrá variaciones que obligarán a analizar constantemente las acciones de quienes los rodean.

La actualización también modifica de manera importante el sistema de progresión. El anterior ciclo de tres días ha sido reemplazado por una estructura más flexible diseñada para ofrecer una experiencia menos repetitiva. Paralelamente, el equipo realizó ajustes en la dificultad general, permitiendo que los nuevos jugadores tengan una curva de entrada más accesible mientras que los usuarios experimentados encontrarán desafíos más exigentes en las etapas avanzadas.

Según los desarrolladores, el objetivo de estos cambios es reducir la previsibilidad entre partidas y fomentar nuevas formas de cooperación, comunicación y toma de decisiones dentro del grupo.

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Las novedades no terminan ahí. La actualización también amplía los escenarios disponibles mediante mapas más grandes y rediseñados. Las ubicaciones conocidas como Factory, Subway y Mansion reciben nuevas distribuciones interiores, mientras que las zonas exteriores presentan rutas renovadas y cambios en sus diseños para ofrecer más posibilidades de exploración y búsqueda de recursos.

A nivel jugable, los jugadores ahora podrán lanzar Chatarra, agregando nuevas opciones estratégicas tanto durante la exploración como en los momentos de mayor peligro. Asimismo, se realizaron mejoras en la experiencia para quienes son eliminados durante la partida. Ahora los jugadores derrotados podrán poseer al monstruo que los eliminó y continuar interactuando con los compañeros supervivientes, manteniéndose involucrados en el desarrollo de la sesión.

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"MIMESIS ha demostrado cómo la IA puede ir más allá de ser una herramienta de desarrollo y convertirse en un componente central de la experiencia de juego", afirmó Min-jung Kim, CEO de ReLU Games. Según el directivo, el estudio continúa explorando nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial para transformar las dinámicas tradicionales del terror cooperativo.

El crecimiento del proyecto respalda esa visión. Desde su lanzamiento, MIMESIS logró superar el millón de copias vendidas en apenas 50 días y recientemente recibió un Premio a la Excelencia en Diseño de Juego durante los Premios CEDEC 2026, uno de los eventos más importantes para desarrolladores en Japón.

Con esta primera gran actualización, ReLU Games busca consolidar una propuesta que sigue diferenciándose dentro del género. Mientras otros títulos de terror dependen de sustos o enemigos predecibles, MIMESIS continúa apostando por algo mucho más inquietante: la incertidumbre de no saber si la persona que está a tu lado realmente es quien dice ser.