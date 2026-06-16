Ya es oficial: Game Pass prepara una oleada de juegos y varios regresos inesperados

Tras la reciente avalancha de anuncios vistos durante el Xbox Games Showcase, muchos jugadores quedaron atentos a los próximos movimientos de Xbox Game Pass. El evento dejó claro que una gran cantidad de títulos llegarán al servicio desde el primer día, pero mientras esos lanzamientos toman forma, Microsoft continúa fortaleciendo el catálogo con nuevas incorporaciones para las próximas semanas.

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La estrategia de Game Pass sigue apostando por ofrecer experiencias para todo tipo de jugadores. Desde shooters y juegos de acción hasta propuestas cooperativas, RPG y títulos independientes, el servicio continúa renovando constantemente su biblioteca para mantener una oferta variada tanto en consola como en PC y la nube.

Además de los nuevos lanzamientos, las actualizaciones de juegos ya disponibles y los beneficios exclusivos para suscriptores siguen siendo una parte importante de la propuesta. Durante junio y los primeros días de julio, los usuarios encontrarán nuevas temporadas, pruebas anticipadas y recompensas dentro de distintos títulos.



Mientras tanto, algunos juegos se preparan para abandonar el catálogo, recordando que la biblioteca del servicio está en constante movimiento y evolución.



Sin embargo, la principal novedad llega con una nueva tanda de incorporaciones que incluye nombres muy reconocidos dentro de la industria.

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Xbox confirmó que durante las próximas semanas llegarán a Game Pass títulos como Call of Duty: Vanguard, EA Sports FC 26, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Abyssus, RV There Yet? y Winds of Arcana: Ruination, entre otros.

La primera incorporación destacada será Call of Duty: Vanguard, disponible desde el 17 de junio para nube, consola y PC. El juego desarrollado por Sledgehammer Games permitirá a los suscriptores acceder a su campaña, modos multijugador y experiencia Zombies creada por Treyarch.

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Un día después, el 18 de junio, será el turno de EA Sports FC 26. Los miembros de EA Play incluidos en Game Pass Ultimate y PC Game Pass podrán acceder al título junto con recompensas adicionales como el Supercharge Pack y otros beneficios para Ultimate Team y Clubs.

El catálogo continuará creciendo el 25 de junio con Abyssus, un FPS cooperativo con elementos roguelite ambientado en ruinas submarinas, mientras que el 30 de junio llegará RV There Yet?, una propuesta cooperativa donde los jugadores deberán sobrevivir durante un accidentado viaje por carretera.

Uno de los lanzamientos más esperados del listado será Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, que aterrizará el 2 de julio. La nueva versión reúne dos de las entregas más recordadas de la franquicia con contenido actualizado, nuevos parques, más skaters y mecánicas renovadas.

Posteriormente, el 6 de julio, se sumará Winds of Arcana: Ruination, una aventura de acción metroidvania en 2.5D centrada en la exploración, la narrativa y el uso de habilidades mágicas.

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La actualización de catálogo también recuerda algunas incorporaciones recientes que podrían haber pasado desapercibidas. Entre ellas destacan The Elder Scrolls Online para PC, Wo Long: Fallen Dynasty, Beatdown City Survivors y el lanzamiento completo de 33 Immortals.

Por otro lado, varios juegos continúan recibiendo contenido adicional. Call of Duty: Black Ops 7 ya tiene disponible su Temporada 04, mientras que Sea of Thieves estrenará la Temporada 20 el próximo 18 de junio con nuevas opciones de personalización y creación de experiencias. A esto se suma la prueba anticipada de EA Sports College Football 27, disponible desde el 2 de julio para miembros de EA Play.

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Los suscriptores también podrán reclamar beneficios adicionales dentro de juegos como Goals, Where Winds Meet y World of Tanks: Modern Armor, obteniendo paquetes exclusivos, monedas, potenciadores y otros elementos dentro de cada experiencia.

Como ocurre cada mes, algunas despedidas acompañan las nuevas llegadas. El próximo 30 de junio abandonarán Game Pass títulos como Mecha Break, Payday 2, Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider, Slay the Spire, Ultimate Chicken Horse, Volcano Princess y Unpacking.

Con nuevas entregas de franquicias reconocidas, lanzamientos día uno y el regreso de varios títulos destacados, Xbox Game Pass continúa ampliando su oferta para los próximos meses. Mientras los anuncios del Showcase siguen generando expectativa, los suscriptores ya tienen una lista bastante amplia de juegos para ocupar su tiempo durante el cierre de junio y el inicio de julio.

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