Roblox cambia para millones de menores y esto es lo que significa

Las plataformas digitales enfrentan cada vez más presión para encontrar un equilibrio entre la libertad de los usuarios y la protección de los más jóvenes. En los videojuegos, este desafío se vuelve aún más complejo cuando millones de niños y adolescentes interactúan diariamente en espacios compartidos, participan en experiencias creadas por la comunidad y utilizan herramientas de comunicación integradas.

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Durante los últimos años, Roblox se ha convertido en uno de los ecosistemas digitales más grandes del mundo. Su combinación de videojuegos, creación de contenido e interacción social ha permitido que jugadores de distintas edades encuentren experiencias adaptadas a sus intereses. Sin embargo, ese crecimiento también ha impulsado nuevas discusiones sobre seguridad, supervisión y acceso a contenidos apropiados para cada etapa de desarrollo.

La compañía ha respondido progresivamente con nuevas herramientas de control parental, sistemas de moderación y mecanismos de verificación de edad. A medida que la plataforma continúa expandiéndose, el objetivo ha sido ofrecer experiencias más personalizadas para diferentes grupos de usuarios sin afectar el acceso a gran parte del contenido disponible.



Ese proceso acaba de dar un nuevo paso a nivel global.



Roblox Corporation anunció el lanzamiento mundial de Roblox Kids y Roblox Select, dos nuevos tipos de cuentas diseñados específicamente para usuarios menores de 16 años. El sistema busca adaptar automáticamente el acceso a juegos, funciones de comunicación y controles parentales según la edad del jugador.

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La implementación llega después de una fase inicial realizada en Australia, Indonesia, Países Bajos y Nueva Zelanda, y ahora se encuentra disponible en todo el mundo.

Las cuentas Roblox Kids están dirigidas a usuarios entre 5 y 8 años y cuentan con las medidas de protección más estrictas de la plataforma. Estos jugadores únicamente podrán acceder a experiencias que cuenten con clasificaciones de contenido “Mínimo” o “Leve” y que hayan superado procesos adicionales de revisión realizados por Roblox. Además, el chat permanecerá desactivado de manera predeterminada.

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Por su parte, Roblox Select está orientado a usuarios entre 9 y 15 años. Estas cuentas permiten acceder a experiencias clasificadas como “Moderadas”, manteniendo restricciones adicionales de seguridad para los menores de 16 años. Las funciones de comunicación también variarán según la edad y la región del usuario.

Según explicó Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, la intención es que las medidas de protección evolucionen conforme los usuarios crecen y que las familias cuenten con herramientas más flexibles para gestionar la experiencia digital de sus hijos.

La compañía también confirmó que ambos tipos de cuentas estarán sujetos a estándares de revisión más estrictos. Esto incluye verificaciones adicionales de desarrolladores, análisis en tiempo real y controles más profundos sobre el contenido disponible. De manera predeterminada, Roblox Kids y Roblox Select excluirán experiencias centradas en temas sensibles, espacios de interacción social y herramientas de dibujo libre.

Uno de los aspectos más importantes del sistema es que la transición será automática. Los usuarios pasarán de Roblox Kids a Roblox Select al cumplir 9 años y posteriormente migrarán a las cuentas estándar de Roblox al llegar a los 16 años.

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La actualización también amplía significativamente las opciones para padres y tutores. Quienes tengan vinculadas sus cuentas con las de sus hijos podrán seguir supervisando la actividad dentro de la plataforma, gestionar listas de amigos, controlar límites de gasto y configurar restricciones de tiempo de uso.

Además, Roblox extenderá algunos controles hasta los 16 años, incluyendo la administración detallada del chat y el bloqueo específico de juegos. También incorpora una nueva herramienta que permitirá a los padres aprobar manualmente determinadas experiencias fuera de las configuraciones predeterminadas.

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Como parte de esta estrategia, Roblox confirmó que continuará fortaleciendo sus sistemas de verificación de edad. Una vez finalice la implementación global, los usuarios que no completen la verificación correspondiente no podrán acceder a las cuentas estándar ni utilizar las funciones de chat, independientemente de la edad registrada.

La plataforma también anunció nuevas restricciones relacionadas con enlaces externos. A partir de finales de este mes, los usuarios menores de 16 años no podrán compartir ni visualizar enlaces a redes sociales en perfiles, páginas de juegos, comunidades o espacios destinados a creadores.

Adicionalmente, Roblox planea adoptar durante este año el sistema de clasificación de contenido de la Coalición Internacional de Clasificación por Edad (IARC), uno de los estándares más reconocidos a nivel mundial para videojuegos y aplicaciones digitales.

Con estas medidas, Roblox busca construir un entorno más segmentado según la edad de cada usuario, reforzando la supervisión parental y adaptando la experiencia de la plataforma conforme los jugadores avanzan en distintas etapas de crecimiento. Se trata de uno de los cambios más amplios realizados por la compañía en materia de seguridad y gestión de cuentas durante los últimos años.

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