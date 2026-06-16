Ya es oficial: Acer apuesta por nuevas pantallas y proyectores con tecnología QD-OLED

La evolución de las pantallas ya no se limita únicamente a ofrecer más resolución o tamaños más grandes. En un mercado donde creadores de contenido, profesionales y usuarios buscan experiencias cada vez más especializadas, los fabricantes están apostando por tecnologías capaces de responder a necesidades muy distintas, desde la edición profesional hasta la movilidad diaria.

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Durante los últimos años, la precisión de color, las altas tasas de refresco y la integración de funciones inteligentes se han convertido en factores clave para quienes trabajan con contenido visual o consumen entretenimiento de forma constante. Al mismo tiempo, la demanda de dispositivos más flexibles y portátiles continúa creciendo, impulsando nuevas categorías de productos que combinan rendimiento y movilidad.

En este contexto, las compañías tecnológicas siguen ampliando sus ecosistemas para ofrecer soluciones que cubran diferentes escenarios de uso. Desde estaciones de trabajo para profesionales creativos hasta proyectores para cine en casa o pantallas diseñadas para acompañar jornadas de trabajo fuera de la oficina, el objetivo es brindar herramientas adaptadas a cada perfil de usuario.



Precisamente bajo esa visión, Acer realizó una importante presentación en Taipei, mostrando una nueva generación de dispositivos enfocados en productividad, creatividad y entretenimiento.



La compañía anunció una nueva línea de soluciones visuales que incluye monitores con tecnología QD-OLED, proyectores inteligentes, pantallas portátiles y un nuevo accesorio wearable pensado para personalización y seguridad.

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Uno de los productos más destacados es el Acer ProDesigner PE320QK G0, un monitor orientado a profesionales creativos que incorpora un panel QD-OLED con resolución 4K UHD de 3840 x 2160 píxeles. El dispositivo ofrece color real de 10 bits, certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y una precisión de color Delta E inferior a 1.

Además, cuenta con cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3 y 98 % de Adobe RGB, características especialmente relevantes para tareas de edición de fotografía, video y diseño profesional. Para complementar la experiencia, integra una tasa de refresco de 120 Hz y un tiempo de respuesta de apenas 0.03 ms.

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Acer también presentó el CE320QK G, una alternativa dirigida a prosumers y creadores de contenido. Este modelo comparte la tecnología QD-OLED 4K UHD y el soporte para HDR, pero añade compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro para ofrecer una experiencia visual más fluida durante la reproducción de contenido y otras tareas exigentes.

La línea también incorpora nuevas opciones de proyección. El Acer HL6820GTV llega como un proyector láser 4K con Google TV integrado, diseñado para entretenimiento y aplicaciones profesionales. Entre sus características se encuentran soporte para resolución Full HD a 240 Hz, latencia de 1 ms, compatibilidad con VRR de hasta 144 Hz y una vida útil estimada de hasta 30.000 horas gracias a su sistema de iluminación láser.

Por otro lado, el Acer HD1500 busca ofrecer una experiencia más flexible y portátil. Este proyector inteligente Full HD incorpora funciones automáticas como enfoque automático, ajuste de pantalla y detección de obstáculos, facilitando la instalación en diferentes espacios. También incluye altavoces integrados y un soporte con rotación de 360 grados.

La movilidad también fue protagonista dentro de los anuncios. Acer presentó los nuevos monitores portátiles PM161Q JB y PM131QT, dos dispositivos pensados para quienes necesitan ampliar su espacio de trabajo mientras se desplazan.

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El PM161Q JB incorpora una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas y soporte para teclado desmontable, mientras que el PM131QT apuesta por una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con diseño magnético y compatibilidad plug-and-play mediante un único cable. Según Acer, este modelo incluso puede utilizarse como interfaz interactiva para asistentes impulsados por inteligencia artificial.

La presentación se completa con el Aspire Badge AD19, un accesorio wearable que funciona como una pantalla portátil para mostrar imágenes, animaciones y otros contenidos personalizados. Además de su enfoque estético, incluye funciones de seguridad como alarmas de emergencia, señales SOS en código Morse y modo de iluminación nocturna.

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Con esta nueva línea, Acer amplía significativamente su catálogo de soluciones visuales, apostando por tecnologías como QD-OLED, conectividad inteligente y dispositivos diseñados para diferentes formas de trabajo y entretenimiento. Aunque la compañía confirmó que la disponibilidad y los precios variarán según cada mercado, los anuncios muestran claramente hacia dónde apunta su estrategia para los próximos meses: ofrecer experiencias más especializadas, flexibles y adaptadas a las necesidades actuales de los usuarios.

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