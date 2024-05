The Rogue Prince of Persia llega en acceso anticipado a Steam

El esperado juego The Rogue Prince of Persia ya está disponible en acceso anticipado en Steam, ofreciendo a los jugadores una oportunidad exclusiva de explorar este nuevo título rogue-lite de acción y plataformas en 2D. Producido en colaboración con Evil Empire, esta entrega de la icónica franquicia de Ubisoft promete una experiencia única con niveles generados proceduralmente y una banda sonora envolvente. Durante las primeras 24 horas, el juego cuenta con un descuento del 10% y también se puede disfrutar a través del servicio GeForce Now.

Un mundo rico y dinámico en Ctesifonte:

En The Rogue Prince of Persia, los jugadores se sumergirán en una versión mítica de Ctesifonte, la otrora próspera capital del Imperio Persa, ahora al borde de la destrucción. El valiente Príncipe deberá enfrentarse a las hordas despiadadas de los hunos, lideradas por el malévolo jefe Nogai. A lo largo de su viaje, el Príncipe recorrerá seis biomas vibrantes, utilizando su destreza acrobática para superar niveles generados proceduralmente, adquirir y mejorar un arsenal de ocho armas principales, equipar nuevas herramientas poderosas y desbloquear amuletos con combinaciones infinitas.

Características del acceso anticipado

durante esta fase, The Rogue Prince of Persia ofrece una emocionante variedad de contenido:



Seis biomas únicos que desafiarán las habilidades de los jugadores.

Ocho armas principales y seis herramientas poderosas para personalizar el estilo de juego.

Dos encuentros con jefes que pondrán a prueba la estrategia y destreza.

Treinta amuletos que permiten combinaciones infinitas, adaptándose a diversas tácticas.

La versión completa 1.0 promete aún más contenido, incluyendo nuevos niveles, jefes, armas, enemigos y mejoras basadas en los comentarios de la comunidad.

Una experiencia comunitaria

Lucie Dewagnier, directora de juego en Evil Empire, expresó su entusiasmo: "Estoy extremadamente emocionada de mostrar The Rogue Prince of Persia a los jugadores, y estoy ansiosa para que el juego se convierta no solo en nuestro, sino en un proyecto entre nosotros y la comunidad".

Desafíos y peligros en cada paso:

Los jugadores deberán usar la icónica carrera en la pared del Príncipe para superar abismos, evitar trampas y derrotar enemigos. El entorno presenta numerosos peligros, incluidos enemigos como los hunos armados con magia chamánica oscura y bestias corrompidas. Además, el Príncipe podrá reclutar aliados y desbloquear equipos en el Oasis para aumentar sus posibilidades de salvar la ciudad.

Una banda sonora que transporta:

La banda sonora de The Rogue Prince of Persia es una fusión de sonidos tradicionales y contemporáneos, creada por ASADI, un productor de música electrónica y artista performático persa-estadounidense. Esta música juega un papel crucial en la inmersión del jugador, acompañando los movimientos y el flujo del juego con ritmos que reflejan la rica cultura persa. La banda sonora estará disponible el 31 de mayo en las páginas oficiales de Ubisoft Music en todas las plataformas de streaming.

Únete a la aventura:

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante aventura en el acceso anticipado de The Rogue Prince of Persia en Steam. Con su mezcla de acción intensa, desafíos estratégicos y una banda sonora épica, este juego promete capturar la imaginación de los fans de la franquicia y de los nuevos jugadores por igual. ¡Aprovecha el descuento de lanzamiento y sumérgete en el mundo mítico de Ctesifonte hoy mismo!

