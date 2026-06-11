Ya es oficial: Marvel’s Wolverine mostró su lado más salvaje y confirmó fecha en PS5

Durante los últimos años, pocos juegos han generado tanta expectativa entre los seguidores de los superhéroes como la próxima aventura protagonizada por uno de los personajes más icónicos de Marvel. Desde su anuncio inicial, las apariciones públicas del proyecto han sido limitadas, lo que ha alimentado las teorías sobre la dirección que tomaría esta nueva adaptación.

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El reciente State of Play fue el escenario elegido para resolver varias de esas dudas. Sin embargo, antes de revelar sus cartas más importantes, la presentación mostró un panorama mucho más oscuro y complejo de lo que muchos esperaban.

La nueva propuesta desarrollada por Insomniac Games busca llevar a los jugadores a una historia marcada por la persecución, la supervivencia y los conflictos entre humanos y mutantes. En este universo, los mutantes viven ocultos mientras distintas organizaciones trabajan activamente para encontrarlos y eliminarlos.



Uno de los grupos más peligrosos dentro de este contexto son los Reavers, mercenarios mejorados con tecnología cibernética que se han convertido en una amenaza constante para la comunidad mutante. Su misión consiste en capturar mutantes para entregarlos a Bolivar Trask, un poderoso industrial convencido de la superioridad humana.



La situación obliga a que antiguos aliados vuelvan a encontrarse. Entre ellos aparece el Equipo X, una fuerza operativa creada para proteger a los mutantes en uno de los momentos más difíciles de su existencia. Aunque Logan abandonó ese grupo años atrás, las circunstancias lo obligarán a regresar cuando más se necesita su experiencia.

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Fue entonces cuando llegó la gran revelación del evento: Marvel’s Wolverine llegará oficialmente el 15 de septiembre de 2026 a PlayStation 5, y junto a la fecha de lanzamiento también se presentó un extenso vistazo a su jugabilidad.

El nuevo tráiler confirmó que la aventura será una experiencia para un solo jugador centrada en una versión mucho más brutal de Wolverine. Logan podrá utilizar el sigilo para acercarse a sus enemigos, atacar desde posiciones elevadas o lanzarse directamente al combate usando sus garras en enfrentamientos rápidos y violentos.

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Uno de los elementos más importantes del sistema de combate será la Rabia de Logan. Cada golpe, eliminación o maniobra defensiva permitirá llenar este medidor especial que potenciará sus habilidades. A medida que la barra aumenta, Wolverine podrá ejecutar ataques más poderosos o activar su factor curativo para resistir daños críticos.

Cuando la Rabia alcanza su nivel máximo, se desbloquea una transformación especial inspirada en la serie de cómics Black, White, and Blood, permitiendo una ofensiva devastadora contra cualquier enemigo que se interponga en su camino.

El avance también presentó a Jean Grey, quien tendrá un papel fundamental dentro de la historia. La poderosa telequinética lidera a los mutantes capturados y colaborará con Logan durante varias misiones. Sus habilidades permitirán ejecutar ataques combinados y remates especiales durante los combates más intensos.

Más allá de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, Marvel’s Wolverine incluirá secuencias de acción a gran velocidad. Una de las escenas mostradas presenta a Logan persiguiendo a los Reavers en motocicleta mientras destruye vehículos, corta neumáticos y salta entre automóviles en movimiento para continuar la batalla.

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Insomniac Games también confirmó que el título contará con una amplia variedad de opciones de accesibilidad desde el lanzamiento. Estas funciones estarán enfocadas en asistir a jugadores con discapacidades cognitivas, visuales, auditivas y motoras.

Junto con la fecha de estreno comenzaron las preventas del juego. Quienes reserven la edición estándar recibirán acceso anticipado al Traje Marrón clásico, las Garras reflectantes, un punto adicional de técnica y cuatro avatares para PlayStation.

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Por su parte, la Edición Digital Deluxe incluirá todo el contenido de preventa junto con cinco trajes exclusivos, cinco diseños especiales de garras y tres puntos adicionales de técnica. Insomniac aclaró que varios elementos cosméticos podrán desbloquearse jugando normalmente, mientras que algunos contenidos permanecerán exclusivos de esta edición.

El cierre del tráiler dejó además varias preguntas abiertas para los seguidores de Marvel. Nuevas facciones enemigas, personajes aún sin identificar y una breve aparición que parece apuntar a Sabretooth sugieren que todavía quedan numerosas sorpresas por descubrir antes del lanzamiento.

Con menos de un año para su llegada, Marvel’s Wolverine finalmente comenzó a mostrar la magnitud de su propuesta. Entre una historia centrada en la supervivencia mutante, un sistema de combate agresivo y la participación de personajes emblemáticos del universo Marvel, el proyecto de Insomniac Games empieza a perfilarse como uno de los lanzamientos más importantes que recibirá PlayStation 5 en 2026.

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