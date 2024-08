A niña de 9 años que cayó en mina antipersonal en Caquetá tuvieron que amputarle la pierna

Una niña de 9 años de edad es la más reciente víctima de una mina antipersonal en Colombia. Los hechos ocurrieron en la vereda Cristo Rey, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. En las últimas horas, la menor fue sometida a una cirugía para amputarle su pierna derecha en un hospital de Neiva.

“Ella se encontraba con el abuelo y la mamá recogiendo pasto en su finca. Ya cuando iban a cerrar el portón y todo lo de la finca es cuando la niña activa la mina antipersonal”, contó el coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército.

En el área hay despliegue de tropas militares especializadas en desminado que, por norma internacional, no pueden llevar armamento. Sin embargo, dada la complejidad de la zona por los grupos armados ilegales que allí delinquen, las operaciones en el lugar han sido retardadas por los combates.

Disidencias de las FARC delinquen en vereda de San Vicente del Caguán

En la zona hay presencia de varias estructuras de las disidencias de las FARC: el bloque Jorge Suarez Briceño, la comisión Iván Díaz, la Segunda Marquetalia y la estructura Sonia la Pilosa.

“Hemos podido identificar que en la zona hay alta presencia de minas antipersona. Desde el mes de mayo se agudizaron los enfrentamientos con los diferentes grupos armados que están en la zona”, señaló Óscar Mauricio Santiago, secretario de Gobierno de San Vicente de Caguán.

“Estos artefactos explosivos son el peor mecanismo de guerra, porque su finalidad es mutilar. No distingue entre un combatiente y un no combatiente. No distingue entre una persona adulta o un menor”, agregó el coronel Arenas.

Uniformados del Ejército ubicados a 16 kilómetros del lugar de la detonación acudieron para ayudar a la niña, la trasladaron a la unidad militar de la Novena Brigada para después llevarla a Neiva. La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos.

“Es necesario que como Estado y como sociedad hagamos todo lo que esté en nuestras manos para poner fin definitivo al uso de este tipo de artefactos prohibidos”, precisó Edwin Leal, defensor del Pueblo regional Caquetá.

En el último trimestre, 2 personas han sido víctimas de minas antipersonales en la misma zona.