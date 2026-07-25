Temblor de 4.2 sacudió centro de Colombia este sábado, 25 de julio de 2026: SGC confirma epicentro

Un temblor de magnitud 4.2 se registró en la noche de este sábado, 25 de julio de 2026, en el departamento de Casanare, generando reportes de percepción en varias zonas del centro-oriente del país. El evento sísmico fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional. De acuerdo con la información oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:13 p. m. hora local y tuvo como epicentro el municipio de Monterrey, Casanare, una zona que históricamente presenta actividad sísmica asociada a las dinámicas geológicas de la región. El evento quedó identificado con el código SGC2026ooiapm dentro de los registros de la autoridad geocientífica.

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Según el reporte técnico del SGC, el temblor alcanzó una magnitud de 4.2 y se produjo a una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que suele favorecer que los movimientos sísmicos sean percibidos por la población, incluso cuando no alcanzan magnitudes elevadas. Los datos suministrados por la entidad indican que el epicentro se ubicó en las coordenadas 4.73° de latitud y -72.82° de longitud. Además, el análisis fue realizado con información recopilada por 52 estaciones sísmicas, lo que permitió establecer de manera precisa la localización y las características del fenómeno.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-25, 21:13 hora local Magnitud 4.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Monterrey - Casanare, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/Lz2JEzo7Ea — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 26, 2026

Temblor hoy se sintió en varios municipios

El SGC detalló que los municipios más cercanos al epicentro fueron Villanueva (Casanare), a 18 kilómetros; Monterrey (Casanare), a 19 kilómetros; y Barranca de Upía (Meta), a 24 kilómetros, localidades donde el movimiento pudo sentirse con mayor intensidad debido a la proximidad con el punto de origen. Expertos recuerdan que los sismos superficiales suelen ser más perceptibles para la población porque la energía liberada se encuentra más cerca de la superficie terrestre. Aunque una magnitud de 4.2 es considerada moderada, este tipo de eventos puede generar alarma entre los habitantes de los sectores donde se siente con mayor fuerza.



El registro del SGC muestra que el evento tuvo un estatus manual, lo que significa que sus parámetros fueron revisados y validados por especialistas de la entidad. Asimismo, el reporte indicó un valor RMS de 0.9 segundos y un Gap de 80 grados, datos técnicos utilizados para evaluar la calidad y precisión de la localización del sismo. Tras el movimiento, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que sintieron el temblor en municipios de Casanare y zonas cercanas del Meta, especialmente debido a que ocurrió durante horas de la noche, cuando la percepción de este tipo de fenómenos suele ser mayor.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL