¿Quién es alias Kevin, el jefe disidente que se entregó? Este es su prontuario

El Ejército Nacional confirmó que Anderson Andrey Vargas Sun, conocido como alias Kevin y quien era cabecilla del grupo armado organizado residual estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), se entregó voluntariamente ante las autoridades. El hecho fue anunciado por el presidente Gustavo Petro en la noche del martes 26 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al EMC, dirigido por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el Gobierno atribuye numerosos ataques de los últimos meses en el suroeste del país, entre ellos el atentado contra una base aérea en Cali que el pasado jueves 21 de agosto dejó al menos siete muertos y más de 70 heridos.

"La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay llevó a la entrega voluntaria", se lee en un comunicado del Ejército, en el que dan detalles de alias Kevin. "Con 16 años en esa organización, por este sujeto se ofrecía una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos. Su entrega a las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional se produjo en zona rural del Cauca, donde también fue recuperado un fusil Tavor calibre 5.56 mm".



Lea: Duros golpes contra 'Iván Mordisco': destruyen laboratorios, cae cabecilla y capturan a su hermano



¿Cuáles son los delitos por los que era requerido alias Kevin?

De acuerdo con las autoridades, durante los últimos meses alias Kevin estuvo directamente vinculado en varias acciones criminales en el departamento del Cauca. Vargas Sun es considerado el principal articulador de las acciones terroristas en el corregimiento de El Plateado. Entre los hechos en los que estaría involucrado se encuentran:



La acción terrorista del 15 de enero en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado, Argelia, mediante el uso de drones cargados con explosivos.

El ataque del 18 de enero en el sector El Lavadero, que dejó herido a un soldado profesional.

La asonada del 6 de marzo en la misma zona, donde instrumentalizó a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

Responsable del reclutamiento ilícito de menores de edad.

Instalación de minas antipersonal.

Ejecución de homicidios, principalmente en los municipios de Argelia y Balboa.

Múltiples atentados terroristas perpetrados en el sur del Cauca.

"Este resultado representa un golpe estratégico al grupo terrorista de alias Iván Mordisco y reafirma la ofensiva militar en defensa de los colombianos", agregó el Ejército. Por su parte, el presidente Petro dijo que "se consolida un retroceso significativo en las intenciones del grupo criminal, afectando sus vínculos con carteles, su consecución de armas y explosivos, y debilitando sus capacidades para sostener la violencia en la región".

Publicidad

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribió en su cuenta de X que "con la caída de alias Kevin se derrumba el círculo más cercano del cartel de alias Mordisco. La mejor salida para los demás integrantes de estas estructuras es la desmovilización: su violencia absurda no tiene futuro".

En paralelo a la entrega de alias Kevin, el presidente Petro anunció que el grupo Dagoberto Ramos del EMC perdió en otra operación ocho toneladas de marihuana y que un número de combatientes que no especificó cayó en combates con el Ejército en el Guaviare, donde según el Comando de las Fuerza Militares fueron abatidos once guerrilleros.

Publicidad

Según el Ministerio de Defensa, con la desmovilización del cabecilla disidente se completa la neutralización de cuatro de los cinco objetivos de alto valor más buscados en el suroccidente de Colombia, quedando pendiente alias Marlon, por quien se ofrece una recompensa superior a los 3.200 millones de pesos (unos 789.000 dólares). El Gobierno aseguró que este resultado "salva vidas, fractura la capacidad armada, logística y financiera de las disidencias" y reafirma que la presión militar y policial "funciona y permite recuperar territorios como el Cañón del Micay", una de las zonas más golpeadas por la violencia en el suroccidente colombiano.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE