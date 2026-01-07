Asesinan a tiros a un joven alemán en La Guajira: al parecer, querían robarle una moto

Un ciudadano alemán de 26 años de edad fue asesinado a tiros este martes en una carretera del departamento de La Guajira cuando, al parecer, querían robarle una motocicleta. El hombre, identificado como Elxnat Leif Lino y oriundo de la ciudad alemana de Darmstadt, fue hallado muerto en una zona rural del municipio de Manaure, según información preliminar de la Policía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El cuerpo de Elxnat, hallado durante la mañana de este martes, tenía dos heridas de bala en el pecho. "Se investiga si presuntamente fue por hurtarle la motocicleta (que se cometió el crimen)", recalcó la Policía, que señaló que al parecer a Lino le dispararon por intentar evitar que le robaran el vehículo.

Las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables. Por lo pronto, la Gobernación de La Guajira ofrece una recompensa de 70 millones de pesos a quien ofrezca información. Por ahora, no hay pistas sobre quién o quiénes están detrás de este crimen.



Por lo pronto, relatos de testigos y las autoridades señalan que los hechos se remontan a las 8:30 a.m. de este martes, en ese momento el ciudadano alemán se movilizaba en la motocicleta en el sector conocido como Cuatro Vías, entre Maicao y Uribia. La versión preliminar indica que dos hombre armados intentaron hurtarle el vehículo y él opuso resistencia. Luego de dispararle, intentaron encender la motocicleta para huir con ella, pero no lo lograron y se dieorn a la huida del lugar sin el vehículo.



Elxnat Leif Lino había llegado hace poco a Colombia con fines de turismo. Le gustaba la fotografía y era también músico. De hecho, en sus redes sociales publicó instantáneas de algunos paisajes colombianos. Según su perfil profesional, disponible en LinkedIn, creó una empresa enfocada en sostenibilidad que trabaja con desarrollo de software que ayuda a pequeñas y medianas empresas a desarrollar sus actividades de producción con respeto al medioambiente.

Publicidad

Este caso se registra en un momento crítico para la seguridad en La Guajira. Según el más reciente análisis presentado por la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL, en ese departamento del norte del país el número total de homicidios pasó de 220 en 2024 a 271 en 2025, lo que representa un aumento cercano al 18%. Además, algunos municipios registraron incrementos alarmantes. Por ejemplo, Maicao (+44 %), Fonseca (+26%) y Uribia, con un aumento del 92%. El caso de Albania, que pasó de cero homicidios en 2024 a 12 en 2025, fue calificado como "absolutamente alto".

NOTICIAS CARACOL