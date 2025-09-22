Así es el pico y placa para vehículos y motos en Cartagena: semana del 22 al 26 de septiembre

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias continuará aplicando las medidas de restricción de movilidad vehicular conocidas como pico y placa, durante la semana comprendida entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre de 2025. Estas disposiciones, implementadas por la Alcaldía Mayor a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), forman parte de un esfuerzo continuo por optimizar la circulación en el área urbana.

La normativa actual se encuentra en la primera fase de rotación, la cual está vigente desde el 7 de julio de 2025 y se extenderá hasta el 3 de octubre de 2025. La restricción opera únicamente de lunes a viernes, exceptuando los días festivos.

Detalles de la Restricción para Vehículos Particulares

Para los vehículos particulares, la medida se aplica en dos franjas horarias cruciales: en la mañana, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., y en la tarde, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Siendo así, el pico y placa de la semana del 22 al 26 de septiembre es:



Lunes 15 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Martes 16 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en 3 y 4 Miércoles 17 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Jueves 18 de septiembre: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Viernes 19 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0

Medidas específicas para motocicletas

En cuanto a las motocicletas, el esquema de restricción es más amplio con respecto a horarios y tipos de vehículos. El Decreto 1690 de 2025 establece que la medida aplica para cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo expresamente cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas equipadas con motor, ya sea de combustión interna o de pedaleo asistido.



La restricción por dígito de placa para estos vehículos se mantiene en una jornada continua, entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. La rotación semanal sigue el mismo orden que la establecida para los vehículos particulares:



Lunes: 1 y 2

1 y 2 Martes: 3 y 4

3 y 4 Miércoles: 5 y 6

5 y 6 Jueves: 7 y 8

7 y 8 Viernes: 9 y 0

Contexto y restricciones adicionales

Es importante destacar que las medidas restrictivas para motocicletas incluyen disposiciones especiales que se mantendrán vigentes hasta el 2 de enero de 2026:

1. Restricción Nocturna: se prohíbe la circulación de todo tipo de motocicletas entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

2. Centro Amurallado: está restringido el ingreso y la circulación de motocicletas en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní. Existe una ruta permitida que incluye la India Catalina y la Avenida Luis Carlos López, continuando por la Avenida Concolón hasta la Calle 30.

3. Restricción de Acompañantes: se mantiene la prohibición de circular con menores de 12 años o mujeres en estado de gestación a bordo de estos vehículos en todo el territorio distrital.

Las autoridades recuerdan que el incumplimiento de estas normativas resulta en sanciones rigurosas. Quien infrinja las medidas puede enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo. Estas medidas buscan asegurar que la movilidad urbana siga mejorando hasta que finalice el periodo de restricción, programado hasta el 2 de enero de 2026.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL