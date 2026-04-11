Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 13 al 19 de abril de 2026

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantendrá vigente durante la semana del 13 al 19 de abril de 2026 la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares en la capital santandereana y su área metropolitana. La medida aplica también en Floridablanca, Girón y Piedecuesta, según lo establecido por las autoridades de movilidad.
El horario de restricción continúa siendo de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes, mientras que los sábados opera entre 9:00 a. m. y 1:00 p. m.. Los domingos no hay medida de restricción.
Pico y placa en Bucaramanga del 13 al 19 de abril
De acuerdo con la rotación trimestral vigente y con la programación mostrada en el calendario oficial compartido por tránsito, así regirá la restricción esa semana:
- Lunes 13 de abril: placas terminadas en 9 y 0
- Martes 14 de abril: placas terminadas en 1 y 2
- Miércoles 15 de abril: placas terminadas en 3 y 4
- Jueves 16 de abril: placas terminadas en 5 y 6
- Viernes 17 de abril: placas terminadas en 7 y 8
- Sábado 18 de abril: placas terminadas en 9 y 0
¿Cómo funciona el pico y placa en Bucaramanga?
La restricción vehicular opera con base en el último número de la placa del vehículo y busca mejorar la movilidad en la ciudad reduciendo la congestión en horas de alta circulación.
Esta rotación corresponde al esquema implementado desde el pasado 6 de abril y estará vigente durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.
Multa por incumplir la medida
Las autoridades recuerdan que incumplir el pico y placa puede derivar en sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, por lo que recomiendan a los conductores programar con anticipación sus desplazamientos.
NOTICIAS CARACOL