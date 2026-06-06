Asesinan en Cúcuta al periodista Cristian Herrera: sicario le disparó en plena vía pública

Un nuevo hecho de violencia genera preocupación en el gremio periodístico del país, luego del asesinato de Cristian Hernando Herrera Nariño, periodista reconocido por su trabajo en temas judiciales y de seguridad, quien fue víctima de un ataque sicarial a tiros en el barrio Quinta Oriental, en el oriente de Cúcuta, la capital nortesantandereana. El comunicador social era corresponsal del Norte de Santander para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el comunicador se encontraría visitando a un familiar cuando fue interceptado por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones. El atacante habría huido del lugar poco después de cometer el crimen, presuntamente utilizando una motocicleta como medio de escape.

La noticia causó impacto entre colegas, familiares y ciudadanos que conocían la trayectoria profesional del comunicador. Durante varios años, Cristian Herrera desarrolló labores periodísticas en el diario regional La Opinión, donde cubrió principalmente información relacionada con orden público, investigaciones judiciales y acontecimientos de interés público en Norte de Santander.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co