Capturan a tres personas señaladas de delitos contra mujeres y menores de edad en Antioquia

En operativos desarrollados en los municipios de Bello, Copacabana y Caldas, la Policía Nacional logró la captura y judicialización de tres personas vinculadas a delitos relacionados con violencia sexual, explotación sexual de menores y extorsión mediante medios digitales.

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Según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las labores investigativas permitieron identificar más de seis víctimas y establecer patrones de comportamiento que derivaron en órdenes judiciales ejecutadas en los tres municipios.

Profesor fue capturado por presunta explotación sexual de menores

Uno de los casos se registró en el municipio de Caldas, donde fue capturado un hombre de 70 años de edad requerido por orden judicial por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.



De acuerdo con la investigación, el procesado presuntamente habría aprovechado su condición de docente en una institución educativa de Medellín para ofrecer dinero a estudiantes menores de edad a cambio de actos de naturaleza sexual y de material con contenido erótico.



Las autoridades señalaron que durante el proceso investigativo se logró establecer la existencia de tres víctimas. Asimismo, fueron recopilados elementos que evidenciarían transferencias de dinero realizadas mediante plataformas digitales como contraprestación por las conductas investigadas.

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La Policía indicó además que el capturado registra tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y fue dejado a disposición de la autoridad competente para que continúe el proceso judicial y se defina su situación jurídica.

Capturada mujer señalada de instrumentalizar adolescentes

En una segunda actuación adelantada en el municipio de Bello, uniformados capturaron mediante orden judicial a una mujer de 22 años de edad investigada por los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución.

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Las indagaciones permitieron establecer que la procesada, presuntamente, utilizaba adolescentes con edades entre los 14 y 16 años para sostener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero.

Según las autoridades, los hechos investigados se remontan al año 2024 y hasta el momento se han documentado judicialmente al menos tres víctimas relacionadas con este caso.

La captura fue posible gracias al trabajo investigativo adelantado por las unidades especializadas, que recopilaron información y elementos probatorios para solicitar la correspondiente orden judicial.

Cayó hombre investigado por extorsionar mujeres con fotografías íntimas

El tercer resultado operativo fue obtenido por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en el municipio de Copacabana.

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En este procedimiento fue capturado un hombre de 39 años de edad requerido por orden judicial por el delito de extorsión agravada por hechos ocurridos en Medellín.

De acuerdo con la investigación, el procesado utilizaba falsas ofertas laborales para acercarse a mujeres, generar confianza y obtener fotografías íntimas de sus víctimas.

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Posteriormente, según establecieron los investigadores, empleaba ese material para amenazarlas con divulgarlo si no accedían a entregar dinero.

Las exigencias económicas, de acuerdo con las autoridades, alcanzaban hasta ocho millones de pesos por víctima.

La Policía Nacional destacó que mantiene una ofensiva permanente contra quienes atenten contra los derechos de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades reiteraron además el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la convivencia y la seguridad, utilizando los canales oficiales dispuestos para la recepción de información y reportes.

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Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con los respectivos procesos judiciales para determinar su responsabilidad en los hechos que les son atribuidos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co