No presentarán Pruebas Saber 11 casi 40 estudiantes en Girón por falta de pago del colegio

La situación de 38 estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en la vereda Acapulco, municipio de Girón, Santander, generó preocupación entre padres de familia y comunidad educativa, luego de conocerse que los jóvenes no podrán presentar las Pruebas Saber 11 del Icfes debido a inconvenientes relacionados con el proceso de inscripción. El caso llevó a la Alcaldía de Girón y a la Secretaría de Educación Municipal a pronunciarse mediante un comunicado oficial en el que explicaron las circunstancias que rodearon el hecho y las acciones adelantadas tras conocer la situación.



¿Por qué estudiantes en Girón no podrán presentar Pruebas Saber 11 del Icfes?

Según informó la Administración Municipal, la Secretaría de Educación tuvo conocimiento del problema el pasado 17 de julio. Desde ese momento, funcionarios de la dependencia iniciaron verificaciones y gestiones para establecer el alcance de lo ocurrido y buscar alternativas que permitieran garantizar la participación de los estudiantes en la evaluación estatal. De acuerdo con la información entregada por la institución educativa a las autoridades municipales, el inconveniente se originó porque no se realizó oportunamente el pago correspondiente a la inscripción de los estudiantes para las Pruebas Saber 11, trámite que debía efectuarse dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

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La Secretaría de Educación señaló además que, a comienzos de año, había emitido la Circular 010 del 22 de enero de 2026, documento mediante el cual se recordó a los establecimientos educativos del municipio los procedimientos y fechas relacionadas con la presentación de las Pruebas Saber 11 para la vigencia actual. Frente a lo sucedido, la secretaria de Educación de Girón, Adela Silva, explicó que la institución sí realizó la preinscripción de los estudiantes, pero el pago requerido para completar el proceso no se efectuó dentro de los tiempos establecidos.

“La institución educativa realizó la preinscripción de los estudiantes; sin embargo, no efectuó oportunamente el pago correspondiente. Desde el momento en que conocimos la situación actuamos de manera inmediata y agotamos las gestiones que estaban a nuestro alcance”, indicó la funcionaria. Silva agregó que, pese a los esfuerzos realizados ante las entidades correspondientes, el corto tiempo que faltaba para la aplicación de las pruebas impidió modificar el proceso. Según la versión oficial, la respuesta recibida fue negativa, situación que deja a los estudiantes en medio de la incertidumbre por las implicaciones académicas que puede generar no presentar el examen de Estado.



La Administración Municipal también precisó que la organización, reglamentación e inscripción a las Pruebas Saber 11 son competencias del Gobierno Nacional, por lo que las decisiones relacionadas con el proceso no dependen directamente del municipio. No obstante, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, aseguró que la administración continuará acompañando a los estudiantes, a sus familias y a la comunidad educativa mientras se exploran alternativas dentro del marco legal vigente. Además, la Alcaldía anunció el inicio de actuaciones administrativas para revisar lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar por la omisión del trámite que derivó en la exclusión de los estudiantes del proceso de evaluación nacional.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL