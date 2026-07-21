Denuncian caso de discriminación en el Centro Comercial Andino: "Nos sentimos tan avergonzados"

En la noche del pasado lunes una pareja fue abordada por un guardia de seguridad del Centro Comercial Andino, ubicado en el norte de Bogotá. El funcionario del lugar les indicó a los dos jóvenes que no podían estar dándose muestras de afecto en las instalaciones. Ambos se sintieron incómodos con los comentarios del guardia y decidieron marcharse del lugar.

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Otra persona grabó la interacción entre la pareja y el funcionario. El video, con el que hicieron una denuncia pública, se hizo viral en redes sociales. "Ahora resulta que es prohibido darme besos en el Centro Comercial Andino con mi novio. ¿Desde cuándo tan homofóbico ese centro comercial, nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer nos sacaban", se lee en el texto que acompaña el video viral.

Rodrigo Bastidas, uno de los jóvenes afectados por la discriminación, habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles sobre lo que pasó. "Lo que ocurrió no se trata solamente de un beso, se trata de si todas las personas podemos expresar afecto de la misma manera en un espacio público sin ser tratados de forma diferente (...) Nuestra intención nunca fue incomodar a nadie, simplemente estábamos compartiendo un momento con mi novio como lo hacen miles de parejas todos los días", aseguró el joven.



¿Cuál fue la respuesta del Centro Comercial Andino?

El Centro Comercial Andino compartió un comunicado tras conocerse la situación. "Aquí caben todas las personas, todas las familias y todas las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia que aplican por igual para todos nuestros visitantes, sin distinción alguna. Rechazamos cualquier forma de discriminación", comenzaron diciendo desde el establecimiento comercial.



"Tras revisar los hechos ocurridos en la tarde de ayer, concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad. Nos hemos puesto en contacto directamente con las personas afectadas para expresarles nuestras disculpas y reiterarles nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y la diversidad", aseguró el centro comercial.



De acuerdo con Bastidas, se encontraban comiendo y queriendo hacer un video para publicar en redes sociales. "En el segundo intento de grabar el TikTok, el guarda se nos acerca y nos dice que estaban prohibidas las muestras de afecto en el centro comercial. A lo cual yo le respondo que si hubiéramos sido una pareja heterosexual, seguramente no nos hubieran dicho absolutamente nada. Él, de alguna u otra manera, asiente con la cabeza, no dice nada y dice como que 'hay niños y familias presentes alrededor, que si incurríamos debíamos salir del espacio'", relató el joven.

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"Nos sentimos tan avergonzados, quizás humillados, que realmente decidimos dejar el lugar", indicó Bastidas y agregó que una mujer se les acercó y les dijo que había grabado la situación con el guardia de seguridad. "Ella nos preguntó directamente: "¿Los estaban discriminando por besarse?", y pues nosotros le respondimos que sí. Ella nos dijo: "Mira, grabé un video. Si quieren, pues súbanlo". Y nosotros decidimos subirlo y no esperábamos que pues sucediera todo lo que sucedió hasta el momento", contó.

Desde el Centro Comercial aseguraron que el episodio "no refleja los principios que orientan (...) ni el compromiso que tenemos con el respeto, la inclusión y la diversidad" y agregaron que "como consecuencia de lo ocurrido, revisaremos conjuntamente con la empresa de seguridad los protocolos de actuación aplicables al personal que presta sus servicios en el Centro Comercial Andino y le solicitaremos reforzar los procesos de capacitación, con el propósito de garantizar que todas las personas sean atendidas de manera respetuosa, incluyente y coherente con los principios que promueve el Centro Comercial Andino".

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Bastidas también aseguró que ninguna persona puso la queja, si no que fue el propio guardia de seguridad el que les acercó. "En cámaras se nota que no estábamos haciendo nada malo y tampoco nadie le dijo al guarda que nos llamara la atención de alguna u otra manera, entonces por ende creo que sí fue voluntad de él". El joven también dijo que tras publicar el video y hacer la denuncia pública ha recibido amenazas. "Temo un poco por mi integridad y por la de mi novio porque pues esperábamos nada del trino (...) Han llegado muchos comentarios tanto buenos como malos. Por ende, todos están invitados este miércoles 22 a las 6:30 en el Centro Comercial Andino, vamos a hacer de nuevo una besatón para luchar por nuestros derechos".

Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio, desde cuando tan el homofobico ese centro comercial, nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer nos sacaban del cc, wtf pic.twitter.com/lSAF24vTi7 — Rodri Gymboy (@rodribastidass) July 19, 2026