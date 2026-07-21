Condenan a taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en Bogotá; una menor murió

En noviembre de 2025 una tragedia ocurrió en barrio La Sierra, de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá: en una curva, un taxista perdió el control del vehículo y arrolló a 11 personas que estaban cruzando la calle. Más tarde se conocería que el conductor del carro de servicio público, José Eduardo Chalá, conducía con el máximo grado de embriaguez cuando impactó al grupo.

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En este hecho, una adolescente de 15 años falleció y otras 9 resultaron gravemente heridas. “Vimos que venía el taxi a alta velocidad y cuando fuimos a reaccionar ya nos había arrollado”, contó en Séptimo Día uno de los lesionados.

Este 21 de julio de 2026, Chalá fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales.



El sujeto no aceptó cargos por el delito de homicidio, por lo que este delito sigue en juicio.

