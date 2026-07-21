En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
INSTALACIÓN CONGRESO
DESFILE 20 DE JULIO
VENEZUELA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Condenan a taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en Bogotá; una menor murió

Condenan a taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en Bogotá; una menor murió

La sentencia se da por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales, por hechos ocurridos en noviembre de 2025. El hombre no aceptó el cargo de homicidio, por lo que sigue el juicio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Carolina Valencia Lucas
Lo que se sabe sobre taxista borracho que provocó grave accidente en el sur de Bogotá
José Eduardo Chalá conducía con el máximo grado de embriaguez
Noticias Caracol

En noviembre de 2025 una tragedia ocurrió en barrio La Sierra, de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá: en una curva, un taxista perdió el control del vehículo y arrolló a 11 personas que estaban cruzando la calle. Más tarde se conocería que el conductor del carro de servicio público, José Eduardo Chalá, conducía con el máximo grado de embriaguez cuando impactó al grupo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En este hecho, una adolescente de 15 años falleció y otras 9 resultaron gravemente heridas. “Vimos que venía el taxi a alta velocidad y cuando fuimos a reaccionar ya nos había arrollado”, contó en Séptimo Día uno de los lesionados.

Últimas Noticias

Paciente hospital
BOGOTÁ

Abuso sexual en centro médico de Bogotá: auxiliar de enfermería habría agredido a paciente

Pico y placa Bogotá
BOGOTÁ

Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 20 al 26 de julio de 2026: evite multas

Este 21 de julio de 2026, Chalá fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales.

El sujeto no aceptó cargos por el delito de homicidio, por lo que este delito sigue en juicio.

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de tránsito Bogotá

Menores de Edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad