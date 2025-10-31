En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Riesgos de combinar tragos y tomarlos en pocos segundos como en reto que mató a María José Ardila

Riesgos de combinar tragos y tomarlos en pocos segundos como en reto que mató a María José Ardila

Un toxicólogo explicó en Noticias Caracol cómo reacciona el cuerpo cuando está siendo expuesto a grandes consumos de alcohol y lo letal que puede ser llevar a cabo este tipo de retos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de oct, 2025
María José Ardila murió por broncoaspiración y paro respiratorio -
Noticias Caracol

