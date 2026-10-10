De la Espriella ordena investigación en FAC tras presuntos hechos que salpican a Verónica Alcocer

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a través de su cuenta de X a la entrevista revelada por la revista Semana de la exasesora del Gobierno anterior, Eva Ferrer, en la cual hace delicados señalamientos contra Verónica Alcocer, ex primera dama. “He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea (FAC) una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, dijo el mandatario.

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Las declaraciones entregadas por la exconsejera colombo-española detallan un supuesto entramado de presunta corrupción y actividades ilícitas alrededor de Alcocer y su círculo cercano. De hecho, Ferrer afirmó que Alcocer no tuvo un rol pasivo, sino que operó como la cabeza no visible de un grupo enfocado en beneficios económicos. Al preguntársele si la considera la jefe de una "banda" o "mafia", respondió: “A día de hoy digo que sí. Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses”.



En uno de los apartes más delicados de la entrevista, Ferrer denunció la realización de vuelos clandestinos hacia Venezuela en aviones de uso oficial. Reveló el ingreso no declarado de 2,5 millones de dólares e indicó sobre el transporte de estupefacientes: “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital”.



(En contexto: Claves de entrevista de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer: “Tiene que funcionar según sus intereses”)

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A propósito de estos hechos, De la Espriella señaló que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en Catam. “Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, aseguró.

En otro punto de su mensaje en redes, el presidente De la Espriella le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar.

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¿Qué dijo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

En la entrevista de Ferrer, la exasesora sostuvo que en la campaña presidencial se recibieron recursos en efectivo no reportados, destacando cerca de “250.000 euros” entregados por el empresario Euclides Torres. Además, reveló que se cobraba por concretar citas con Alcocer: “Cada reunión que le montaba Manel (Grau) valía 50.000 euros”.

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Otro aparte importante fue cuando Ferrer aseguró que Alcocer, junto a su primo Mario Fernández y el congresista Agmeth Escaf, tomó el control de entidades como el ICBF, ProColombia, Ecopetrol y el Banco Agrario. Explicó que el propósito de esta red era “colocar cargos, cobrar por cargos”.

Finalmente, Ferrer señaló presuntos nexos con empresarios italianos relacionados con el tráfico de armas, citando advertencias recibidas: “Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas”. Asimismo, afirmó que en España se habría realizado un “blanqueo de capitales” a través de intermediarios.

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