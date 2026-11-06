Avanza expulsión de 80 ciudadanos extranjeros señalados de cometer delitos en Bogotá y Medellín

En Bogotá avanza un operativo por parte de las autoridades y Migración Colombia para llevar a cabo la expulsión de varios ciudadanos extranjeros con capturados en territorio nacional. Estos sujetos fueron detenidos en el país por su presunta participación en diferentes delitos en distintas ciudades del país, motivo por el que el Gobierno Nacional ha determinado sacarlos del país.



En la madrugada de este viernes 6 de noviembre, cerca de 80 ciudadanos venezolanos fueron trasladados en varios vehículos hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), desde donde saldarán en un vuelo rumbo a su país natal.



¿Por qué estos extranjeros serán expulsados de Colombia?

Esta acción corresponde a un procedimiento de expulsión masivo ordenado por el Gobierno Nacional, en conjunto con autoridades de Bogotá y Migración Colombia que organizaron el traslado de estas 80 personas capturadas, de quienes han señalado que son ciudadanos venezolanos reincidentes y con antecedentes judiciales en nuestro país.

El operativo empezó con varias acciones en ciudades como Medellín y Bogotá, donde se llevaron a cabo las capturas de varios ciudadanos venezolanos señalados de estar involucrados en diferentes hechos delictivos. Tras se reunidos todos en la estación de Policía de Bogotá, este viernes 6 e noviembre fueron trasladados a Catam, donde abordarán una aeronave rumbo a Cucúta, ciudad fronteriza con Venezuela. Desde allí, las entidades encargadas de la seguridad y el control migratorio se encargarán del dispositivo que los trasladará hasta el punto de salida del país.

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Las capturas de algunos de estos personajes se llevaron a cabo en los megaoperativos realizados en ambas ciudades y encabezados por el presidente Abelardo de la Espriella. El de Medellín se llevó a cabo el pasado 27 de octubre y dejó un saldo de 149 personas capturadas, mientras que el de Bogotá, llamado Operación BOSUR-KRATOS y realizado al día siguiente con acciones policiales en sectores como San Bernardo, Santa Fe y Ciudad Bolívar dejó otras 172 capturas.



A lo largo de los primeros meses de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ya ha ordenado en varias ocasiones la expulsión de decenas de ciudadanos venezolanos reincidentes en temas delictivos en territorio colombiano. El mandatario expresó en alguno de los operativos de expulsión que: "Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado".



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co