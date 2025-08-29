¿Qué pasó con Valeria Afanador en Cajicá? Así seguirá la investigación por su muerte y desaparición

Colombia sigue conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que permaneció desaparecida durante 18 días en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. La noticia fue confirmada este viernes 29 de agosto por la tarde, cuando la Fiscalía General de la Nación y el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, informaron oficialmente que la menor había sido encontrada en una zona cercana al río Frío, luego de extensas jornadas de búsqueda.

El caso comenzó el pasado 12 de agosto, cuando se reportó la desaparición de la menor dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. A partir de ese momento se desplegó un operativo en el que participaron Ejército, Policía, CTI de la Fiscalía, Bomberos y más de 200 rescatistas, apoyados con drones, cámaras térmicas y perros entrenados. Según las autoridades, durante las primeras dos semanas se revisaron más de 20 kilómetros a la redonda del colegio, se inspeccionó el cauce del río Frío en más de cinco ocasiones y se recorrieron zonas rurales y boscosas sin obtener resultados.

La tarde del 29 de agosto, un habitante de la vereda Fagua hizo la llamada que cambiaría el rumbo del caso. Hacia las 3:13 p. m., el campesino alertó a la línea 123 sobre la presencia de un cuerpo en el río Frío, a pocos metros del colegio de la menor. Según la información oficial, el ciudadano describió haber visto una figura pequeña con una sudadera similar a la del uniforme escolar. De inmediato, agentes del CTI y el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca se desplazaron al lugar para verificar la denuncia.



La Fiscalía precisó en un comunicado que personal especializado acudió al punto junto con los bomberos del departamento para realizar la inspección al cadáver. “Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, informó la entidad, señalando que el procedimiento fue acompañado de un cierre perimetral de 30 metros para preservar la zona y recopilar posibles pruebas.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó en declaraciones públicas que el cuerpo hallado correspondía a Valeria y que fue encontrado en una zona “contigua al río Frío”. A través de sus redes sociales lamentó lo ocurrido y lo calificó como “un hecho tan doloroso, que hoy nos enluta”. También destacó que el hallazgo tuvo lugar en un sitio que ya había sido revisado desde el inicio de la búsqueda. “En ese sitio nosotros habíamos hecho muchísimas inspecciones. Estuvimos más de 200 personas desde el día uno buscándola, se hizo descubierta, se hizo análisis palmo a palmo de ese corredor y allí no estaba”, aseguró el mandatario, quien agregó que quedaba la sensación de que el cuerpo pudo haber sido dejado en el lugar recientemente, aunque será Medicina Legal la entidad que confirme esa hipótesis.



¿Qué sigue en la investigación por la muerte?

El caso ahora está en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que deberán establecer cómo murió la menor y en qué circunstancias apareció su cuerpo. El director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, se pronunció públicamente para anunciar medidas inmediatas y expresar solidaridad.

“Hoy es un día triste para Colombia. La muerte de la pequeña Valeria Afanador nos tiene que conmover a todos”, dijo Triana, al tiempo que confirmó la creación de un equipo especial para continuar con las indagaciones. El alto oficial aseguró que dispuso que “un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de los colombianos se ponga al frente de la investigación bajo la orientación metodológica de la Fiscalía General de la Nación”.

El general explicó que, por el momento, la prioridad será esperar los resultados del examen de Medicina Legal, el cual permitirá esclarecer la causa de la muerte de la niña. “Estamos atentos al dictamen de Medicina Legal para conocer la causa de su muerte y, de esta manera, establecer las líneas de investigación que corresponden a estos trágicos hechos”, señaló.

Finalmente, el director de la Policía envió un mensaje de condolencias a la familia de la menor y a toda la comunidad de Cajicá. “Enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad de Cajicá, amigos y familiares de la pequeña Valeria”, manifestó, reiterando el compromiso de la institución para que el caso se esclarezca.

Las autoridades confirmaron que, tras la inspección técnica, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, donde se le practicarán los estudios correspondientes. Se espera que en un plazo de tres días se entregue el dictamen médico legal, pieza fundamental para determinar si la niña fue víctima de un delito y en qué condiciones se produjo su muerte.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continuará con la recolección de pruebas en la zona, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad, así como con el seguimiento de las hipótesis planteadas durante la búsqueda.



Las dudas sobre el lugar del hallazgo: la última revisión fue 48 horas antes

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, también se pronunció en rueda de prensa, señalando que el hallazgo fue posible gracias a la alerta ciudadana que permitió ubicar el cuerpo en inmediaciones del colegio, cerca de 300 metros hacia el sector de Fagua. “La alerta la dieron a través de la línea 123, se llegó aquí al sitio y se confirmó a través un motorizado de seguridad. Ahí mismo se confirmó que estaba el cuerpo en el sitio, se llamó a bomberos e inmediatamente se hizo presencia”, explicó.

Jácome añadió que el río Frío no se encuentra en una zona de difícil acceso y que, por el contrario, está rodeado de viviendas y es un espacio frecuentado por turistas. “El río es de fácil acceso, hay vía sobre el río, cercanía de algunas viviendas, hay zonas que es frecuentado turísticamente. Todo es parte de la investigación”, señaló, dejando entrever que estas condiciones plantean nuevas preguntas sobre cómo terminó la menor en ese punto y en qué circunstancias.

Desde el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Farfán insistió en que el lugar donde se encontró el cuerpo había sido revisado en múltiples ocasiones, incluso con la participación del padre de la niña. “Más de 20 veces pasamos por este sitio. El último día fue el día miércoles con un equipo interdisciplinario, también con el acompañamiento de drones, y algo que les voy a decir con toda la sinceridad: permitimos al padre de la niña que acompañara esos procesos de búsqueda para dar tranquilidad y que él evidenciara presencial esos procesos”, afirmó.

Farfán detalló que en la operación participaron casi 400 hombres de las diferentes instituciones. El dispositivo incluyó rastreos en el cauce del río, recorridos río arriba y río abajo, así como la utilización de buzos especializados que realizaron inspecciones centímetro a centímetro con ganchos. Además, explicó que se emplearon más de 1.200 horas de sobrevuelo con drones equipados con cámaras térmicas, así como la verificación de predios y zonas rurales. “Todo lo humanamente posible, no se escatimó”, aseguró el oficial.

Incluso resaltó que en el último rastreo en la zona del hallazgo, hecho apenas 48 horas antes, no se encontró ninguna evidencia. “Fue un trabajo que no solo fue a cargo de Bomberos sino interdisciplinario que se realizó día a día”, dijo Farfán, añadiendo que la hipótesis de que Valeria estuviera en el río nunca se descartó, pese a que se consideraba poco probable.

