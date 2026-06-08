Antes del magnicidio, hubo otro intento de ataque contra Miguel Uribe Turbay: esto dijo investigador

La investigación sobre el plan criminal detrás del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, determinó que meses antes hubo otro intento de ataque contra el precandidato presidencial, y que la banda liderada por alias El Viejo ya había hecho labores de inteligencia y le había seguido la pista al senador. Noticias Caracol reveló detalles inéditos de las horas previas al ataque, y las posteriores indagaciones de las autoridades.

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Alrededor de 24 horas antes del atentado, alias El Viejo, quien es señalado como el cerebro del plan para materializar el crimen, se reunió con alias Gabriela para últimas detalles, entre música y alcohol. De manera simultánea, alias Chipi o 'El Costeño', encargado de la logística, seleccionó a un menor extranjero apodado como 'El Churco' para ejecutar el crimen. Sin embargo, este desistió al ver de quién se trataba.

"Este menor de edad ya venía cometiendo delitos liderados por 'Chipi' en Engativá (...) Él decide de manera autónoma no participar porque sabía el riesgo que podía correr y el riesgo era que el posible sicario o las personas que atentaran contra el senador, podrían ser neutralizadas por la misma organización", aseguró el investigador, quien habló de manera anónima con Noticias Caracol.



Alias Chipi, ante la urgencia de conseguir a alguien más, le ordenó a su cómplice, alias El Caleño, que en la localidad de Engativá, centro de operaciones de su banda, reclutara a otro menor de su red criminal. Fue entonces cuando contactó a alias Tianz: "Podía endulzarlo con algo mínimo para cometer este delito, y él podía generar más ingresos para el mismo. Aparte de eso, él tenía una visión frente al tema de la utilización e instrumentalización de menores de edad, porque al mismo sistema penal colombiano reduce las penas para estos menores".



El otro intento de ataque contra Miguel Uribe Turbay

Los investigadores revelaron que meses antes del ataque ya se había planeado otro plan criminal, pero no se pudo llevar a cabo: "En un evento de la localidad de Bosa en un centro comunal, alias El Viejo estuvo presente haciendo labor de inteligencia, incluso le tomó una fotografía del senador dentro del mismo recinto en el que él se encontraba. Él llama a 'Chipi' y llama a su grupo delincuencial para que ese fuera el momento de atentar contra el senador, pero por la misma agenda apresurada del senador, y la dinámica hizo que él se fuera apresurada y por coordinación de ese grupo delincuencial no pudieron atentar contra él".



Por otro lado, la delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, aseguró: "El 30 de marzo, le hacen el estudio de las personas que rodeaban a Miguel. El atentado sería en el barrio Villa Amalia, que no pudo ser porque nunca llegó".

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La orden de 'El Viejo' era no volver a fallar. El 7 de junio de 2025, a las 5:25 de la tarde, 'Tianz' llegó al parque El Golfito de Modelia, y le preguntó a una ciudadana si quien hablaba era el senador. Tras la confirmación, atacó a tiros a la víctima. El menor huyó herido y fue capturado poco después; en el suelo, mencionó a sus cómplices: "Él habla de 'Caleño'... manifestaciones que fueron fundamentales para determinar que, efectivamente, este 'Caleño' lo contactó y le obligó con 'Chipi' para cometer este delito".

Miguel Uribe murió dos meses después debido a las heridas. Por otro lado, la investigación estableció que la orden de atentar contra el senador provino de alias Kendry, el contacto de Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia, en Bogotá. Este criminal se reunió con 'El Viejo' en Cúcuta, en enero de 2025.

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*Con reportería de César Chaparro, de Noticias Caracol

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