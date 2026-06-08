Noticias Caracol revela detalles inéditos del plan criminal detrás del magnicidio de Miguel Uribe

Hace un año ocurrió uno de los atentados que mas ha estremecido a los colombianos: el del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después tras sufrir graves heridas en su cabeza. El periodista César Chaparro, de Noticias Caracol, revela fotografías, videos y testimonios inéditos que permitieron a las autoridades llegar hasta los responsables intelectuales y materiales del crimen...una investigación que estuvo rodeada hasta de una crisis interna institucional.



El plan criminal para atentar contra Miguel Uribe se finiquitó por parte de Katerine Martínez, alias Gabriela, y de alias El Viejo en un bar en el sur de Bogotá, en medio de licor y música. Paralelamente, alias Chipi, encargado de la logística, seleccionó inicialmente a un menor extranjero apodado 'El Churco' para ejecutar el crimen.

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"Este menor de edad ya venía cometiendo delitos liderados por 'Chipi' en Engativá. Tenían un grupo de WhatsApp, donde se comparte imágenes, rutas e información precisa de la posible víctima a la cual iban a atentar", aseguró un investigador a cargo del caso. Sin embargo, el joven desistió tras investigar el perfil de la víctima en internet: "Él decide de manera autónoma no participar porque sabía el riesgo que podía correr y el riesgo era que el posible sicario o las personas que atentaran contra el senador, podrían ser neutralizadas por la misma organización".

Al quedar un día antes sin el sicario, alias Chipi le ordenó a su cómplice, alias el Caleño, que en la localidad de Engativá, centro de operaciones de su banda, reclutara a otro menor de su red criminal. Fue entonces cuando alias Tianz entró en escena. "Podía endulzarlo con algo mínimo para cometer este delito, y él podía generar más ingresos para el mismo. Aparte de eso, él tenía una visión frente al tema de la utilización e instrumentalización de menores de edad, porque al mismo sistema penal colombiano reduce las penas para estos menores. Sabe que si un menor es capturado en menos de 5 U 8 años máximo ya están en la calle", aseguró el agente.



La operación criminal ya se había planeado en otra oportunidad, pero no se pudo llevar a cabo. "En un evento de la localidad de Bosa en un centro comunal, alias El Viejo estuvo presente haciendo labor de inteligencia, incluso le tomó una fotografía del senador dentro del mismo recinto en el que él se encontraba. Él llama a 'Chipi' y llama a su grupo delincuencial para que ese fuera el momento de atentar contra el senador, pero por la misma agenda apresurada del senador, y la dinámica hizo que él se fuera apresurada y por coordinación de ese grupo delincuencial no pudieron atentar contra él", relató el investigador.



Por su parte, la delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, aseguró: "El 30 de marzo, le hacen el estudio de las personas que rodeaban a Miguel. El atentado sería en el barrio Villa Amalia, que no pudo ser porque nunca llegó". La orden de 'El Viejo' era no volver a fallar.



El día del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El día del atentado, alias Tianz salió de su casa a las 15:15 y se desplazó en una moto de aplicación hasta Modelia . A las 16:05, el menor ingresó a una salsamentaria para comprar un helado, pero, al no tener efectivo, 'Chipi' realizó el pago por Nequi, dejando un rastro clave para las autoridades. A las 17:14, alias Gabriela llegó al sector con el arma oculta en su cartera y se reunió con 'Chipi', 'El Veneco' y 'El Hermano' en dos vehículos.

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Dentro de un Spark, entregaron la pistola a 'Tianz' y realizaron una videoconferencia con 'El Viejo' para recibir instrucciones técnicas: "Esta arma de fuego tenía un mecanismo de disparo en ráfaga o tiro tiro, como el menor no tenía la pericia para utilizar arma de fuego. Ellos toman la decisión de qué el arma debe ser utilizada tiro a tiro".

A las 17:27, 'Tianz' llegó al parque y le preguntó a una ciudadana si quien hablaba era el senador. Tras la confirmación, atacó a tiros a la víctima. El menor huyó herido y fue capturado poco después; en el suelo, mencionó a sus cómplices: "Él habla de 'Caleño'... manifestaciones que fueron fundamentales para determinar que, efectivamente, este caleño lo contactó y le obligó con 'Chipi' para cometer este delito".



La crisis interna en medio de la investigación

La Policía analizó "al menos un millón 500 mil datos de cámaras de seguridad, telefónicas y redes sociales". Durante el proceso, una filtración periodística generó una crisis interna: "La crisis la genera usted (dirigiéndose al periodista César Chaparro) porque usted recolectó lo mismo que teníamos nosotros y mostró el carro, y mostró unos avances. (...) Cuando sale la noticia, entramos en crisis, porque pensamos que lo que teníamos en ese momento lo íbamos a perder".

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Luego de estas revelaciones, alias Gabriela se tiñó el cabello y huyó hacia Florencia, Caquetá. La Policía desplegó agentes encubiertos que la custodiaron en el bus durante todo el trayecto. Una agente de inteligencia se hizo amiga de ella durante el viaje: "Se hizo pasar como una persona del común que ha tenido problemas con su pareja, que iba estresada, que quería hablar con alguien... hablaron de temas de belleza, de novelas". Martínez fue capturada en Florencia el 14 de junio, y desde entonces empezaron a capturar a más personas de la organización criminal.

En octubre de 2025 fue capturado alias El Viejo en una finca del departamento del Meta, con ayuda de helicópteros y de la Fuerza Aérea. Los miembros de la banda casi no se atrevían a hablar de él por miedo.: "Le tenían temor porque lo veían como a un comandante urbano, aquí en la ciudad Bogotá, una persona que no se medía en atentar contra cualquier persona, ya fuera en la misma ciudad o en la misma el país (...) no tenía temor de atentar en contra de fiscales, contra nosotros los investigadores, de ahí se derivaron las amenazas que recibimos nosotros".

Por el crimen se pactó un pago de "alrededor de 1.000 millones de pesos", y los criminales llegaron a ofrecer "600 millones de pesos" para atentar en contra de cualquiera de los fiscales e investigadores, incluyendo un plan específico contra el fiscal Jorge Sandoval. Tras la captura de 'El Viejo, la investigación estableció que la orden provino de alias Kendry, el contacto de Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia, en Bogotá. Este criminal se reunió con 'El Viejo' en Cúcuta, en enero de 2025.

El caso cuenta con nueve capturados, de los cuales varios ya tienen sentencia:

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Alias Tianz: el joven sicario paga una sanción de siete años en un centro para menores de edad.

Alias El caleño, reclutador de 'Tianz': podría pagar al menos 30 años de cárcel.

Alias 'Chipi' o 'El costeño': el señalado jefe logístico de la banda podría pagar al menos 40 años de prisión. Ya esta condenado a 21 años de cárcel por el crimen de un comerciante mexicano en Medellín.

Alias El hermano: El conductor del vehículo azul que escoltaba a los criminales podría pagar al menos 30 años de prisión.

Alias El Veneco: El conductor del Spark fue condenado a 21 años de prisión.

Alias Katerine o Gabriela: La transportadora de las armas de la banda fue condenada a 21 años de cárcel.

Alias Harold: Quien ocultó a alias Chipi mientras estaba prófugo podría pagar 30 años de cárcel

Alias Cristian: El encargado de sacar del sitio después del crimen al menor podría pagar 20 años de cárcel.

El general Cristancho destacó que "este caso en seis meses tuvo la captura más importante, alias El Viejo, y posteriormente, casi a las ocho meses, ya se puede decir quién fue el actor intelectual", contrastándolo con la impunidad histórica en otros magnicidios en Colombia.

*Con reportería de César Chaparro, de Noticias Caracol

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