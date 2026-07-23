Así será el clima en Bogotá hoy jueves 23 de julio, según el IDIGER: ¿lloverá más?

Bogotá tendrá este jueves 23 de julio una jornada marcada por la presencia de nubosidad y episodios de lluvia en distintos momentos del día. De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, valores que mantendrán el ambiente fresco en gran parte de la capital.



Las localidades de Bogotá donde más lloverá hoy, según el IDIGER

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado de lluvias ligeras en sectores del norte y occidente de la ciudad. Las precipitaciones podrían presentarse principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón, especialmente en las primeras horas de la jornada, cuando la humedad acumulada de la noche todavía influye sobre las condiciones atmosféricas.

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A medida que avance el día, las condiciones tenderán a cambiar. Para la tarde, el IDIGER prevé un incremento de la nubosidad sobre Bogotá. El pronóstico indica un cielo mayormente nublado y el desarrollo de lluvias de tipo convectivo, un fenómeno que suele surgir por el calentamiento de la superficie y el ascenso de aire húmedo. Este tipo de precipitaciones puede aparecer de forma localizada y con variaciones entre diferentes sectores de la ciudad.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvia durante la tarde serán las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y San Cristóbal, además de áreas cercanas a los cerros orientales. Estas condiciones también podrían generar reducciones temporales en la visibilidad y afectaciones en la movilidad durante las horas de mayor flujo vehicular.



Aunque la mañana comenzará con lluvias ligeras, la tarde concentra el mayor potencial de precipitaciones para este jueves. Por esa razón, quienes deban desplazarse por corredores del norte y centro de la capital podrían encontrar vías húmedas y tiempos de recorrido superiores a los habituales. Para la noche, el panorama cambia nuevamente. El IDIGER estima un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en la mayor parte del Distrito. Esto significa que las lluvias tenderán a disminuir de manera gradual después del atardecer, favoreciendo condiciones más estables en comparación con las registradas durante la tarde.



El comportamiento previsto para Bogotá coincide con la situación meteorológica que atraviesa buena parte del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre un aumento de la nubosidad y las precipitaciones en varias regiones durante este 23 de julio. Las lluvias más significativas se esperan en sectores del Pacífico, la región Andina, la Amazonía, la Orinoquía y zonas del Caribe.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL