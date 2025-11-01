Aparece video de riña en la que habría muerto joven de Los Andes tras fiesta de Halloween en Bogotá

La noche de Halloween, que debía ser de celebración, terminó en tragedia en Bogotá. Las autoridades confirmaron el deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven universitario de 20 años, quien fue brutalmente agredido en el marco de una fiesta de disfraces el pasado jueves 30 de octubre. Lo que inicialmente se reportó como un altercado o simple riña, escaló a un crimen que hoy enluta a una familia y a la comunidad académica en general, trayendo nuevamente al presente un caso muy similar acontecido hace 15 años, cuando durante la madrugada tras la noche de Halloween el joven Andrés Colmenares apareció sin vida en el parque El Virrey de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La noticia ha desatado una ola de indignación. El joven, descrito por uno de sus profesores como una persona "noble y brillante", era estudiante de la Universidad de los Andes. Su profesor, a través de redes sociales, hizo un llamado enfático: "Exigimos a las autoridades que se haga justicia. Urge identificar a los asesinos".



Aparece nuevo video que habría registrado el momento exacto de la agresión

En las últimas horas, se conoció un video que capturó los instantes precisos de la riña en la que, al parecer, Moreno Jaramillo resultó gravemente herido. Este material audiovisual se convierte en una pieza clave para la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, que buscan esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

La víctima fue abordada por varias personas quienes, sin mediar palabra, lo golpearon con tal sevicia que lo dejaron inconsciente en la vía pública. Tras ser trasladado de urgencia a un centro médico, Jaime Esteban luchó por su vida hasta la noche del viernes 31 de octubre, cuando finalmente se notificó su fallecimiento debido a un paro cardiorrespiratorio derivado del trauma craneoencefálico severo con el que llegó.



Publicidad

¿Quiénes son los capturados señalados de estar involucrados en el caso?

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, tras el incidente ocurrido en la calle 64, se activó la reacción inmediata de las unidades. Un testigo en el lugar señaló a tres presuntos responsables. En total han sido dos mujeres de nacionalidad extranjera y un nacional quienes fueron capturados rápidamente. Inicialmente, estas personas habían sido puestos a disposición de las autoridades por el delito de lesiones personales, pero con el reciente deceso del joven el proceso y la investigación podría dar un giro radical.



Pronunciamientos recientes

Al respecto, diferentes entidades relacionadas con el joven Jaime Esteban Moreno se han pronunciado recientemente lamentando lo ocurrido. Una de las más relevantes fue la de la Universidad de los Andes, entidad en la que estudiaba el joven. La institución de educación superior dio a conocer que Moreno cursaba la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, y envió un emotivo mensaje de solidaridad a toda su familia.

"Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación. Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor. Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido", se lee en el oficio.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO