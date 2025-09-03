Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan en Aeropuerto El Dorado a colombiano deportado desde Estados Unidos: su prontuario criminal

Capturan en Aeropuerto El Dorado a colombiano deportado desde Estados Unidos: su prontuario criminal

El hombre tenía una circular roja activa en la Interpol por delitos de alta gravedad cometidos en Colombia. Tras meses de búsqueda, se produjo su captura e identificación en Estados Unidos. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:08 p. m.
Comparta en:
Captura de ciudadano colombiano buscado por homicidio agravado y secuestro
Captura de ciudadano colombiano buscado por homicidio agravado y secuestro
SUMINISTRADA