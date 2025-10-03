En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Carlos Eduardo Mora, imputado por caso Miguel Uribe, fue condenado por otro delito

Carlos Eduardo Mora, imputado por caso Miguel Uribe, fue condenado por otro delito

En medio del proceso por el cual fue hallado culpable, Mora había quedado libre tras presentarse ante un juez el año 2024. Sin embargo, tras ser capturado y vinculado en el caso Uribe se conoció la condena.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de oct, 2025
Carlos Eduardo Mora, imputado por caso Miguel Uribe, fue condenado por otro delito
Lo condenaron por un delito cometido en 2024 -
Redes sociales

