Carlos Eduardo Mora, imputado por caso Miguel Uribe, fue condenado por otro delito

Las autoridades en Florencia, Caquetá, condenaron a Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, implicado en el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, por un delito diferente que este hombre cometió en febrero de 2024.

Mora González había sido capturado en 2024 con once cartuchos fusil 5,56 al interior de un vehículo, por lo que fue sentenciado por el delito tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En medio del proceso, el delincuente fue dejado en libertad después de comparecer ante un juez el pasado 30 de octubre de 2024. La lectura de sentencia de este sujeto será el próximo 27 de octubre.



Además del delito por el que fue hallado culpable, Carlos Eduardo Mora enfrenta los cargos de homicidio agravado y uso de menores de edad en la comisión de delitos, estos dos delito relacionados con el crimen del senador Uribe.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la participación alias El Veneco en el homicidio de Miguel Uribe habría consistido en realizar el reconocimiento previo del lugar del atentado el jueves 5 de junio. El viernes 6, habría estado involucrado en la coordinación de los últimos detalles logísticos y el sábado 7 de junio habría estado presente dentro del vehículo desde el cual se entregó el arma y se facilitó el cambio de ropa al adolescente que ejecutó el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay.



Capturados por el homicidio de Miguel Uribe.

Además de Mora, fueron detenidos Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como coordinador del crimen; Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela,quien entregó el arma al sicario; William González Cruz, alias El Viejo, encargado de sacar a los autores materiales del lugar; y Cristian Camilo González Ardila, conductor de la moto que iba a facilitar la huida del menor. Todos enfrentan cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de menores en delitos.

Las investigaciones apuntan a que detrás del crimen podría estar una estructura conocida como la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las FARC. Aunque se han logrado avances significativos en la judicialización de los autores materiales y logísticos, aún no se ha identificado con certeza a los autores intelectuales del homicidio de Uribe.

Elder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González Cruz, alias El Viejo o El Hermano, fueron trasladados el 16 de septiembre de 2025 desde la cárcel La Picota de Bogotá a centros penitenciarios de máxima seguridad en otras regiones del país. Esta decisión fue tomada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como medida preventiva para reforzar la seguridad y evitar posibles intentos de fuga, represalias internas o coordinación externa que pudiera interferir con la investigación del homicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Alias El Costeño fue enviado a la cárcel de Girón, en Santander, mientras que alias El Viejo fue trasladado a La Dorada, en Caldas. Ambos centros son conocidos por sus estrictos protocolos de seguridad y por albergar a reclusos de alto perfil. La separación de estos dos implicados también busca evitar que mantengan contacto entre sí, lo que podría facilitar la obstrucción de la justicia o la reorganización de actividades delictivas desde prisión.

Arteaga está señalado por la Fiscalía como el coordinador logístico del atentado, y se le vincula con la estructura criminal Plata o Plomo, dedicada al sicariato, microtráfico y reclutamiento de menores. González Cruz, por su parte, habría sido el encargado de seleccionar al adolescente que disparó contra Uribe y de facilitar la huida de los autores materiales del crimen.

El traslado se realizó en medio de un operativo especial de seguridad y forma parte de las acciones del Estado para garantizar el avance de la investigación sin interferencias.

