Cinco capturados por secuestro de conductor de aplicación en Bogotá: exigían $20 millones

Un servicio de transporte que parecía rutinario terminó en un caso de secuestro extorsivo en el sur de Bogotá. Un conductor de una plataforma digital fue retenido durante varias horas, agredido y obligado a enviar mensajes a su familia para exigir dinero a cambio de su liberación. Por estos hechos, cinco personas fueron capturadas y judicializadas.



De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril en la localidad de Bosa. La víctima habría aceptado un servicio sin sospechar que los pasajeros serían sus captores. Durante el trayecto, fue intimidado, obligado a desplazarse al asiento trasero del vehículo y herido en una pierna.

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Posteriormente, el conductor fue trasladado a una vivienda ubicada en el barrio El Remanso, donde, según las autoridades, fue golpeado y amenazado para obligarlo a realizar transferencias desde sus cuentas digitales. Además, los presuntos responsables grabaron videos en los que se evidenciaban las amenazas, material que fue enviado a sus familiares para presionarlos a pagar una suma de dinero por su liberación.

En uno de los registros conocidos, el conductor pedía ayuda mientras permanecía retenido: “Por favor, envíen cuanto antes”, decía en medio de la presión ejercida por sus captores, quienes exigían cerca de 20 millones de pesos.



Mientras tanto, unidades del Gaula de la Policía adelantaron labores de seguimiento que permitieron ubicar tanto el vehículo como el lugar donde se encontraba la víctima. Gracias al sistema de geolocalización (GPS) del automotor, las autoridades lograron identificar el inmueble en el que el conductor permanecía retenido.



El operativo permitió el rescate del hombre, quien fue hallado atado de pies y manos en el interior de la vivienda. Durante el procedimiento también fueron capturadas cinco personas en flagrancia: cuatro adultos y un menor de 17 años. En el lugar se incautó un arma de fuego, tres teléfonos celulares y el vehículo que había sido hurtado.

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Tras su liberación, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica por una herida ocasionada con arma de fuego en una de sus piernas.

Los capturados fueron identificados como Juan David Morillo Beltrán, José David Cervantes Yances, Kevin Eduardo Cuadrado Díaz, José Rafael Herrera Cedeño y un adolescente. Según la Fiscalía, los implicados tendrían antecedentes por diferentes delitos.

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Una fiscal del Gaula imputó a los cuatro adultos los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambos agravados. Por su parte, al menor de edad se le imputaron, además, los delitos de tortura y lesiones personales dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Por decisión judicial, los adultos fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento, mientras que el menor fue cobijado con medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o secuestro, con el fin de facilitar la acción oportuna de los organismos de seguridad y avanzar en la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a este tipo de delitos en la ciudad, que están en aumento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co