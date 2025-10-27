Confirman fecha de vacaciones de fin de año para colegios públicos de Bogotá: tendrán casi 7 semanas

La educación pública en Bogotá se rige por un calendario académico cuidadosamente estructurado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el cual busca garantizar no solo el cumplimiento de las semanas lectivas exigidas por la ley, sino también el bienestar integral de los estudiantes, docentes y familias. Este calendario, definido mediante la Resolución 1811 de 2024, establece las fechas oficiales para el desarrollo del año escolar 2025 en las instituciones educativas distritales (IED), que operan bajo el denominado Calendario A.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El año lectivo se divide en dos semestres de 20 semanas cada uno, sumando un total de 40 semanas de trabajo académico con los estudiantes, conforme a lo estipulado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Además, contempla cinco semanas adicionales para actividades de desarrollo institucional, destinadas a la planeación, evaluación y ajuste del Proyecto Educativo Institucional (PEI), así como doce semanas de receso escolar distribuidas estratégicamente a lo largo del año.



Fechas oficiales de las vacaciones en los colegios diciembre 2025

Según lo establecido por la Secretaría de Educación del Distrito, el último día de clases para los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá será el viernes 5 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, se dará inicio al receso escolar de fin de año, el cual comenzará oficialmente el martes 9 de diciembre de 2025, debido a que el lunes 8 de diciembre es festivo nacional en Colombia (Día de la Inmaculada Concepción).

Este periodo de descanso se extenderá por más de 6 semanas, culminando el martes 27 de enero de 2026, fecha en la que se espera el regreso de los estudiantes a las aulas para iniciar el nuevo ciclo lectivo. Durante este tiempo, los docentes también disfrutarán de su periodo vacacional, que forma parte de las siete semanas de descanso que les corresponden anualmente, distribuidas entre los recesos de mitad y fin de año.



El receso escolar de fin de año no solo representa una pausa en las actividades académicas, sino que cumple una función esencial en el proceso educativo. Este periodo permite a los estudiantes descansar física y mentalmente, compartir tiempo con sus familias, participar en actividades culturales y recreativas, y prepararse para los retos del siguiente año escolar. Para los docentes, es una oportunidad para renovar energías, reflexionar sobre los logros alcanzados y planificar estrategias pedagógicas que fortalezcan el aprendizaje.



La Secretaría de Educación del Distrito ha reiterado que la planificación del calendario escolar busca equilibrar las jornadas académicas con los tiempos de descanso, promoviendo una educación de calidad que tenga en cuenta las necesidades humanas de todos los actores del sistema educativo.



Distribución del calendario escolar 2025

El calendario académico 2025 se estructuró de la siguiente manera:



Inicio del año escolar: lunes 27 de enero de 2025.

Primer semestre: del 27 de enero al 20 de junio de 2025.

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio de 2025.

Segundo semestre: del 14 de julio al 5 de diciembre de 2025.

Semana de receso escolar: del 6 al 10 de octubre de 2025.

Vacaciones de fin de año: del 9 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026.

La Secretaría de Educación ha hecho un llamado a las familias para que utilicen esta información como herramienta de planificación. Conocer las fechas de receso escolar permite organizar actividades familiares, viajes, cursos extracurriculares o simplemente momentos de descanso en casa. También es fundamental para coordinar el proceso de matrícula para el año siguiente, que estará abierto hasta el 26 de diciembre de 2025.



¿Cuándo regresan a clases los estudiantes?

El regreso a clases está previsto para el lunes 13 de enero de 2026 para docentes y el lunes 27 de enero de 2026 para estudiantes, según las fechas tentativas del calendario académico 2026 que se encuentra en proceso de consulta pública. La Secretaría de Educación ha invitado a la ciudadanía a participar en la revisión de este calendario, enviando observaciones y sugerencias a través de los canales oficiales.