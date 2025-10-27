Cortes de agua en Bogotá del 27 al 30 de octubre: Acueducto anuncia suspensión de hasta 27 horas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó un cronograma de suspensiones temporales del servicio de agua que afectará a varias localidades de la capital y el municipio de Soacha, iniciando hoy y extendiéndose hasta el próximo jueves 30 de octubre de 2025.
Según el comunicado oficial, estos cortes son necesarios para ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, buscando "minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua" y así garantizar la continuidad del servicio a largo plazo. A continuación, la programación detallada para que los ciudadanos se preparen y tomen las precauciones necesarias.
La semana arranca con tres localidades afectadas y suspensiones que se extenderán por 24 horas:
Varias localidades tendrán que reservar agua para afrontar suspensiones de 24 y hasta 27 horas:
La jornada trae mantenimientos programados y cortes que llegan hasta el municipio de Soacha:
Usme: más de 25 barrios en 3 áreas distintas tendrán suspensión por Mantenimiento preventivo. Los barrios incluyen: Alaska, Antonio José de Sucre, Bolonia, Chapinerito, Duitama, El Pedregal, El Virrey, Gran Yomasa, La Fiscala, Usminia, y Villa Israel, entre otros.
Kennedy (8:00 a.m. - 24 horas): los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad tendrán Empates de redes, entre la Calle 3 y Calle 8 Sur, y la Carrera 68 a la Carrera 72.
Rafael Uribe Uribe (10:00 a.m. - 24 horas): el barrio Marruecos tendrá Mantenimiento preventivo.
Soacha (10:00 a.m. - 24 horas): el corte por Mantenimiento preventivo afectará a Nuevo Colón, Los Cerezos, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y la Estación de Policía de Soacha, entre otros.
Suba (8:00 a.m. - 24 horas): dos barrios estarán afectados por la Instalación de una válvula: Canódromo, Prado Veraniego Sur y Prado Veraniego. También se incluyen Batan, Prado Veraniego Sur y Las Villas.
La última jornada del mes incluye empates de redes y mantenimientos:
Kennedy (7:00 a.m. - 27 horas): Provivienda Oriental tendrá la suspensión extendida.
Puente Aranda (7:00 a.m. - 27 horas): el Remanso también tendrá 27 horas de suspensión por Empates de redes.
Rafael Uribe Uribe (10:00 a.m. - 24 horas): los barrios Marco Fidel Suárez I, Arboleda sur y Marco Fidel Suárez tendrán Mantenimiento preventivo.
Bosa (10:00 a.m. - 24 horas): varios barrios, incluyendo Caldas, El Corzo, Las Margaritas, San Miguel y Santa Fe Bosa, entre otros, tendrán Mantenimiento preventivo.
Usaquén (10:00 a.m. - 24 horas): los barrios La Pradera Norte, La Iberia y San José de Usaquén tendrán Empates de redes.
Municipio Gachancipá (10:00 a.m. - 24 horas): se realizará un Mantenimiento correctivo en el municipio.
La EAAB pide a los bogotanos prepararse:
Para los casos de clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, la EAAB prestará servicio de carrotanques, los cuales se pueden solicitar a través de la Acualínea 116.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO