Cortes de agua en Bogotá del 27 al 30 de octubre: Acueducto anuncia suspensión de hasta 27 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó un cronograma de suspensiones temporales del servicio de agua que afectará a varias localidades de la capital y el municipio de Soacha, iniciando hoy y extendiéndose hasta el próximo jueves 30 de octubre de 2025.

Según el comunicado oficial, estos cortes son necesarios para ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, buscando "minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua" y así garantizar la continuidad del servicio a largo plazo. A continuación, la programación detallada para que los ciudadanos se preparen y tomen las precauciones necesarias.



Lunes 27 de Octubre

La semana arranca con tres localidades afectadas y suspensiones que se extenderán por 24 horas:



Usaquén (7:00 a.m. - 24 horas): la suspensión iniciará a las 7:00 a.m. en los barrios Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano. El área afectada va de la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 y el Canal Guaymaral. El trabajo es por Empates de redes.

la suspensión iniciará a las 7:00 a.m. en los barrios Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano. El área afectada va de la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 y el Canal Guaymaral. El trabajo es por Empates de redes. Suba (10:00 a.m. - 24 horas): el sector del Club Los Lagartos experimentará el corte. El perímetro va desde la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 127A. El motivo también es por Empates de redes.

el sector del Club Los Lagartos experimentará el corte. El perímetro va desde la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 127A. El motivo también es por Empates de redes. Usaquén (10:00 a.m. - 24 horas): el barrio Santa Barbara Central tendrá suspensión por "Cierre a terceros". Las calles afectadas son de la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 y la Calle 127.

Martes 28 de Octubre

Varias localidades tendrán que reservar agua para afrontar suspensiones de 24 y hasta 27 horas:



Engativá (9:00 a.m. - 24 horas): el barrio Villas de Granada será afectado. Las zonas sin servicio están entre la Calle 72 y la Calle 80, y la Carrera 110 y la Carrera 114. El trabajo es por mpates de redes.

el barrio Villas de Granada será afectado. Las zonas sin servicio están entre la Calle 72 y la Calle 80, y la Carrera 110 y la Carrera 114. El trabajo es por mpates de redes. Los Mártires (10:00 a.m. - 24 horas): el corte será en La Sabana y La Pepita, de la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13.

el corte será en La Sabana y La Pepita, de la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13. Puente Aranda (7:00 a.m. - 27 horas): los habitantes de Milenta tendrán una suspensión extendida. El polígono afectado es de la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur y la Avenida Calle 8 Sur.

los habitantes de Milenta tendrán una suspensión extendida. El polígono afectado es de la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur y la Avenida Calle 8 Sur. Tunjuelito (10:00 a.m. - 24 horas): el barrio Fátima estará en la lista, específicamente de la Carrera 34 a la Transversal 44, entre la Calle 49A Sur y la Calle 51A Sur.

el barrio Fátima estará en la lista, específicamente de la Carrera 34 a la Transversal 44, entre la Calle 49A Sur y la Calle 51A Sur. Kennedy (10:00 a.m. - 24 horas): dos zonas distintas de la localidad tendrán cortes:

dos zonas distintas de la localidad tendrán cortes: Santa Catalina : De la Calle 10 a la Calle 11A, entre la Carrera 80F a la Avenida Carrera 86.

: De la Calle 10 a la Calle 11A, entre la Carrera 80F a la Avenida Carrera 86. Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8) y Jardines de Castilla : de la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 y la Avenida Carrera 86.

: de la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 y la Avenida Carrera 86. Ciudad Bolívar (10:00 a.m. - 4 horas): el corte será corto, para "Verificación de macromedidor". Los barrios Cordillera del Sur y Bella Flor Sur serán los impactados.

Miércoles 29 de Octubre

La jornada trae mantenimientos programados y cortes que llegan hasta el municipio de Soacha:

Usme: más de 25 barrios en 3 áreas distintas tendrán suspensión por Mantenimiento preventivo. Los barrios incluyen: Alaska, Antonio José de Sucre, Bolonia, Chapinerito, Duitama, El Pedregal, El Virrey, Gran Yomasa, La Fiscala, Usminia, y Villa Israel, entre otros.

Kennedy (8:00 a.m. - 24 horas): los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad tendrán Empates de redes, entre la Calle 3 y Calle 8 Sur, y la Carrera 68 a la Carrera 72.

Rafael Uribe Uribe (10:00 a.m. - 24 horas): el barrio Marruecos tendrá Mantenimiento preventivo.

Soacha (10:00 a.m. - 24 horas): el corte por Mantenimiento preventivo afectará a Nuevo Colón, Los Cerezos, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y la Estación de Policía de Soacha, entre otros.

Suba (8:00 a.m. - 24 horas): dos barrios estarán afectados por la Instalación de una válvula: Canódromo, Prado Veraniego Sur y Prado Veraniego. También se incluyen Batan, Prado Veraniego Sur y Las Villas.



Jueves 30 de Octubre

La última jornada del mes incluye empates de redes y mantenimientos:

Kennedy (7:00 a.m. - 27 horas): Provivienda Oriental tendrá la suspensión extendida.

Puente Aranda (7:00 a.m. - 27 horas): el Remanso también tendrá 27 horas de suspensión por Empates de redes.

Rafael Uribe Uribe (10:00 a.m. - 24 horas): los barrios Marco Fidel Suárez I, Arboleda sur y Marco Fidel Suárez tendrán Mantenimiento preventivo.

Bosa (10:00 a.m. - 24 horas): varios barrios, incluyendo Caldas, El Corzo, Las Margaritas, San Miguel y Santa Fe Bosa, entre otros, tendrán Mantenimiento preventivo.

Usaquén (10:00 a.m. - 24 horas): los barrios La Pradera Norte, La Iberia y San José de Usaquén tendrán Empates de redes.

Municipio Gachancipá (10:00 a.m. - 24 horas): se realizará un Mantenimiento correctivo en el municipio.



Recomendaciones para cortes de agua en Bogotá

La EAAB pide a los bogotanos prepararse:



Llene su tanque de reserva antes de la hora programada del corte. Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas. Haga uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Para los casos de clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, la EAAB prestará servicio de carrotanques, los cuales se pueden solicitar a través de la Acualínea 116.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO