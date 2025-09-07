Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Defensa del colegio donde desapareció Valeria Afanador reconoce fallas: aparecen testimonios clave

Defensa del colegio donde desapareció Valeria Afanador reconoce fallas: aparecen testimonios clave

Los relatos de sus profesores y los múltiples videos de cámaras de seguridad son claves en la investigación. Hay debate por arreglos que realizó el colegio en la cerca por donde salió la menor de 10 años.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:08 p. m.
Redes sociales / Noticias Caracol