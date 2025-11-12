Del alta médica al estado crítico: la tragedia que vive víctima de taxista borracho en Bogotá

Un joven que se ve atrapado entre motos el día del accidente de tránsito que causó el taxista borracho en el sur de Bogotá es Kevin González, un joven que se encontraba departiendo con sus amigos en la barbería donde terminó chocando el conductor José Eduardo Chala.



A Kevin lo trasladaron a un hospital de urgencia, pero rápidamente fue dado de alta y dos días después sufrió un desmayo que hoy lo tiene en delicado estado de salud.

“El estado es crítico. Desde la última vez que salió del último hospital donde lo atendieron, perdió el conocimiento. Ahorita, pues no atiende el llamado de sus familiares ni amigos”, señaló Víctor González, hermano de la víctima.

Al parecer, Kevin salió del hospital bien, pero el golpe que sufrió le habría causado una lesión interna mucho más grave de lo que parecía.



“Le dieron 4 días de incapacidad, pero pues salió como un paciente en estado de condición buena. Ya al día siguiente fue que lo encontramos en la casa desmayado y no reaccionaba”, explicó su hermano.



Tras observar su estado, sus amigos lo llevaron rápidamente a otro hospital, pero tuvieron varios problemas para que lo atendieran con el SOAT del taxi porque el accidente de tránsito había sido hacía algunos días. “Unos amigos estábamos acá en el momento yo salí. Cuando salen los veo corriendo, me dicen que Kevin está mal. Ahí al lado hay un señor que arregla carros, es mecánico. Había un taxi ahí. El señor le dijo al taxista y el taxista, gracias a Dios, nos colaboró de una vez y nos lo llevamos para el hospital. En el hospital de La Victoria nos pusieron el problema que porque eran un problema de tránsito”, manifestó John Chávez, amigo de Kevin.



"Le encontraron una trombosis": hermano de víctima de taxista borracho

De acuerdo con un comunicado expedido por la Secretaría de Salud, el joven de 27 años permanece en observación médica bajo seguimiento clínico continuo y su familia segura que ya tiene un diagnóstico claro.

“Con la última examen que le realizaron, le encontraron una trombosis en el costado izquierdo de la cabeza, que es lo que posiblemente esté impidiendo que él esté reaccionando a llamados de personas”, sostuvo Víctor.

Por su parte, la tía de los menores de mayor gravedad ya fue dada de alta, pero, de acuerdo con sus allegados, presenta graves secuelas psicológicas. “Nos entregaron a Jessica, la tía de los niños, tiene 29 años, nos la entregaron mal, está super mal físicamente. Para nosotros ayudarla fue imposible; para sentarla, acomodarla en la cama. Psicológicamente está super mal. Se nota que no la ayudó un psicólogo, se nota que solamente se importaron por lo físico y ya, pero no por lo por lo emocional y ella está destruida emocionalmente. Ella se nota que no la vió un psicólogo”.

Por ahora, los familiares de las víctimas continúan en masivas velatones, orando por la salud de quienes aún permanecen hospitalizados y quienes se recuperan de las graves lesiones. Lamentablemente, por este accidente de tránsito ya murió una persona y se trató de Carol Estefanía Arturo, de 15 años. El hermanito de la joven, Juan Martín Arturo, se encuentra en grave estado de salud.

